Pokémon-Legenden Z-A Donuts: So holt ihr das Beste aus euren Donuts im Mega Dimension-DLC heraus

Wenn ihr in Pokémon-Legenden Z-A Portale nach Dimensions-Illumina öffnen möchtet, müsst ihr mit Antja Donuts backen. Je nachdem, welche Zutaten ihr wählt, bekommen die Portale verschiedene Eigenschaften, die euch beim Farmen oder Shiny-Jagden helfen können.
Mehr Infos zu Donuts:
- die besten süßen Donut-Rezepte (für mehr Shinys)
- die besten sauren Donut-Rezepte (für mehr Items)
- Donut-Reroll: keine Beeren mehr verschwenden
- Rezepte für Spezial-Donuts
So funktioniert Antjas Donutladen
Sobald Antja ihren Donut-Shop im Hotel Z geöffnet hat, könnt ihr Beeren vorbeibringen. Anfangs dürft ihr nur drei Beeren benutzen, aber später lassen sich bis zu acht Beeren verwenden, wodurch eure Donuts im Laufe der Zeit immer besser werden. Je nach Zutaten verändern sich die Effekte und Geschmacksrichtungen.
Das bewirken die Effekte:
- Donut-Energie: Mehr Kalorien erhöhen das Zeitlimit, in dem ihr im aktuellen Hyperspace-Level bleiben dürft.
- Bonuslevel: Bestimmt einen Level-Boost, den eure Pokémon im jeweiligen Hyperspace bekommen.
- Geschmacksrang: Die Sterne-Wertung basiert auf der Höhe der vorherigen Effekte und dient als Einschätzung, in welche Hyperspace-Level ihr mit dem entsprechenden Donut reisen solltet.
Außerdem gibt es noch Wirkungen, die als passive Buffs während eurer Aufenthalte in Dimensions-Illumina freigeschaltet werden. Diese werden zufällig vom Spiel ausgewählt, allerdings könnt ihr mit den richtigen Donuts eure Chancen auf gewünschte Buffs verbessern.
Geschmäcker unterstützen folgende Wirkung:
- Scharf: Angriff- und Initiative-Buffs
- Sauer: Item-Menge und Mega-Evolutionsbuffs
- Frisch: Mehr Pokémon-Spawns und bessere Fang-Chancen
- Bitter: Verteidigungs-Buffs
- Süß: bessere Shiny- und Alpha-Spawns
Alle Buffs gibt es zwischen Level 1 und 3. Die Stufe und Effizienz hängt von der Menge und Qualität eurer Zutaten ab. Die stärkeren Wirkungen bekommt ihr also erst später im Spiel, wenn ihr mit besserer Butter auch mehr Beeren verwenden könnt.
Welche Geschmacksrichtung ihr priorisiert, hängt also davon ab, was ihr mit eurem Dimensionsausflug erreichen wollt. Wollt ihr besonders stark sein, solltet ihr scharfe Donuts backen, für mehr Shinys sind süße Donuts die beste Wahl und so weiter!
Bedenkt aber, dass die Wirkungen letztlich zufällig sind. Selbst wenn ihr immer dieselben Zutaten verwendet, können trotzdem unterschiedliche Effekte auftreten.
