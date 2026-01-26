Für Pokémon-Fans gibt's jetzt 15 neue Goodies dank Nintendo Switch Online - aber sie sind nur kurze Zeit verfügbar

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch wieder einige Goodies im Pokémon-Look holen. Die Motive wechseln dabei wöchentlich.

26.01.2026

Neue Icons gefällig? Ab sofort gibt es wieder Pokémon-Motive. Neue Icons gefällig? Ab sofort gibt es wieder Pokémon-Motive.

Pokémon-Fans mussten sich nach dem Release des neuesten Ablegers Pokémon-Legenden: Z-A etwas gedulden. Zum Release des Spiels gab es beim Abo-Service Nitendo Switch Online nämlich noch gar nichts zum Spiel abzustauben. Das wird jetzt aber endlich gerichtet. Die nächsten Wochen könnt ihr euch nämlich einige Goodies sichern, die aber jeweils nur eine Woche verfügbar sind.

Das sind die neuen Icons für eure Switch und Switch 2

Konkret kommen Fans mal wieder mit neuen Icons auf ihre Kosten. Die erste Runde mit 11 Charakteren und vier Hintergründen ist ab sofort verfügbar – allerdings auch nur bis zum 2. Februar. Dann wird nämlich die nächste Runde an Pokémon-Icons ausgerollt.

Video starten 0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

Die Motive wechseln danach bis zum 23. Februar 2026 jeweils wöchentlich. Viele Icons verteilt Nintendo nur ein einziges Mal, es lohnt sich also, zuzuschlagen:

Kosten die neuen Icons etwas? Jein. Ihr müsst kein Geld für die Icons blechen, sie sind allerdings Teil des Platin-Programms von Nintendo. Hier bekommt ihr Punkte als Belohnung, wenn ihr diverse "Missionen" abschließt. Dazu zählen Herausforderungen in bestimmten, monatlich wechselnden Spielen oder beispielsweise einfach die Anmeldung zum Newletter. (Eine Übersicht aller aktuellen Missionen gibt's hier.)

Die verdienten Platin-Punkte tauscht ihr dann gegen Goodies wie diese Icons ein. Charaktere kosten dabei 10 Punkte, Hintergründe 5 Punkte.

Brauche ich Nintendo Switch Online? Ja, ihr benötigt zudem eine Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Abo-Service von Nintendo. Auch Probe-Abos zählen hier. Der teurere Erweiterungspass ist nicht erforderlich.

So holt ihr euch die Icons für die Switch und Switch 2

Das Einlösen der Platinpunkte geht ganz unkompliziert und ihr könnt es direkt auf der Konsole tun. Navigiert dafür einfach vom Startbildschirm aus zum Icon von Nintendo Switch Online ganz links.

In dem Shop, der sich jetzt öffnet, klickt ihr links auf den Reiter "Missionen & Belohnungen". Hier sollten euch die neuen Icons direkt angezeigt werden. Eure verfügbaren Platin-Punkte findet ihr oben rechts.

