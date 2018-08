Pokémon: Let's Go - Neue Gameplay-Videos zeigen Pokémon-Gefährten

Nintendo hat mehrere kleine Gameplay-Videos zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! veröffentlicht, die zeigen, wie gefangene Pokémon dem Spieler folgen. Anders als in vielen anderen Spielen mit den Taschenmonstern laufen einige der Pokémon nämlich nun sichtbar neben dem Spieler her und bilden seine Party.

Jedes der im Spiel verfügbaren Pokémon lässt sich mit Beeren oder anderen Ködern anlocken und anschließend mit einem Pokéball fangen. Bis zu sechs Kreaturen können der Party hinzugefügt werden, die Standard-Pokémon der beiden Versionen (Pikachu und Evoli) zählen dabei nicht mit. Mehr Taschenmonster könnt ihr natürlich nichtsichtbar mitnehmen.

Hier seid ihr im Spiel unterwegs

Das ist die neue Kanto-Map aus Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli

In dem unten verlinkten Video seht ihr unter anderem Onix, Bisaflor, Geowaz, Lektrobal und Raupy.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 für die Nintendo Switch. Sie konzentrieren sich auf die 151 ersten Pokémon, außerdem gibt es einen Koop-Modus.