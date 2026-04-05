Pokémon-MMO: Release, Gameplay, Regionen und alle weiteren Leaks/Gerüchte zum Multiplayer-Spiel "Project Seed"

Project Seed soll der Name eines MMOs im Pokémon-Universum sein, bei dem wir in einer Shared World mehrere bekannte Regionen erkunden. Diese Infos sind schon durchgesickert.

Eleen Reinke
05.04.2026 | 16:14 Uhr

Zu den vorab geleakten Pokémon-Projekten gehört auch ein MMO. Das ist zum angeblichen Multiplayer-Spiel bekannt. Zu den vorab geleakten Pokémon-Projekten gehört auch ein MMO. Das ist zum angeblichen Multiplayer-Spiel bekannt.

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Die Hauptableger der Pokémon-Reihe sind traditionell primär Singleplayer-Titel oder haben zumindest nur vereinzelte Koop- und Online-Elemente. Geht es aber nach dem großen Teraleak von 2024, soll bei Game Freak auch ein waschechtes MMO zu Pokémon in Arbeit sein: Project Seed, so zumindest der Codename.

Wir fassen zusammen, was zum angeblichen Multiplayertitel bereits durchgesickert ist.

Release: Wann erscheint das Pokémon MMO?

Bislang ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt, dass ein Pokémon MMO tatsächlich kommen wird. Selbst wenn es sich in Entwicklung befinden sollte, kann sich hier noch einiges am Projekt ändern.

Trotzdem ist bereits ein grober Releasezeitraum durchgesickert: Laut des Teraleaks soll Project Seed demnach für frühestens 2029 geplant und aktuell noch in Pre-Production sein. (via Centro Leaks)

Davor soll neben Pokémon Wind/Welle angeblich auch noch ein neues Pokémon-Legenden-Spiel erscheinen:

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Gibt es schon einen Trailer zum Pokémon MMO?

Nein, bislang gibt es noch kein offizielles Videomaterial. Es existieren lediglich ein paar angebliche Konzeptbilder aus dem Teraleak, die wir hier aber nicht direkt einbinden, da hinter dem Leak ein illegaler Hacking-Angriff steht.

Bis dahin gibt's zumindest den ersten Trailer zur kommenden 10. Generation Pokémon Wind/Welle:

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Für welche Plattformen kommt das Pokémon MMO?

Das ist zwar noch nicht bestätigt, bei einem angeblich geplanten Release für 2029 dürfte das Spiel aber ziemlich sicher für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Wichtig ist hier aber auch zu erwähnen: Die Informationen aus dem Teraleak stammen von 2024, seither kann sich bei der internen Planung so Einiges geändert haben.

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