Crimson Desert traut mir bei Rätseln was zu - und das liebe ich

Crimson Desert liefert bei Rätseln Hinweise wie Dokumente und Geister, die uns was zeigen, aber verrät nicht sofort alles.

Ich erkunde Pywel schon seit rund 40 Stunden, Bosskämpfe und Story sind mir dabei aber anders als in anderen Action-Adventures relativ egal. In Crimson Desert lasse ich mich einfach treiben und habe am meisten Spaß mit Entdeckungen am Wegrand und den zahlreichen Rätseln, die mir glücklicherweise nicht alles vorkauen.

Samara Summer Samara hat schon in den 90er- und frühen 2000er-Jahren Adventures und Horrorspiele gezockt, die ihr bei Rätseln einiges an Hirnschmalz abverlangten. Während diese Titel es manchmal ein wenig zu weit trieben mit ihren kryptischen Aufgaben, findet sie es schade, dass moderne Spiele ihr teilweise zu wenig zutrauen.



Rätsel, die motivieren, ohne dass mir alles vorgeplappert wird

Wenn ich in Videospielen über mysteriöse Vorrichtungen oder Codes stolpere, will ich am liebsten selbst ausknobeln, was es damit auf sich hat. Bei typischen Umgebungsrätseln, bei denen ich beispielsweise Statuen herumschiebe, Regler betätige oder Teile einsetze, durchlaufe ich immer zwei Phasen:

In der ersten gehe ich noch ziemlich frei und “detektivisch” vor. Ich schaue mir an, was ich vor mir habe, versuche, mir zusammenzureimen, wie das Endergebnis aussehen soll und was dafür überhaupt zu tun ist. In der zweiten Phase weiß ich schon, was von mir verlangt wird, setze das “Puzzle” nur noch zusammen und überwinde mögliche Hindernisse auf dem Weg dahin.

Mich reizt die erste Phase immer mehr, weil ich es liebe, mir alles so lange anzuschauen, bis es auf einmal “klick” macht. Sind Rätsel gut gemacht, finde ich den Punkt richtig befriedigend – und das ist bei Crimson Desert meiner Meinung nach der Fall.

1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Autoplay

Während mir in anderen Spielen nervige Figuren schon die ganze Lösung ganz automatisch vorplappern, wie beispielsweise in Horizon Forbidden West, bekomme ich von Pearl Abyss für meinen Geschmack genau das richtige Maß an Hinweisen.

Vieles wird bereits klar, wenn ich mir die Vorrichtungen anschaue, oft helfen zusätzlich vage gehaltene Notizen oder “Geister”, die mir zeigen, welche Mechanik zum Einsatz kommt oder mir sogar neue beibringen. So erfahre ich unter anderem in einem Rätsel, wie ich einen Wind erzeugen kann, der Dinge bewegt.

Wie sieht es mit Schwierigkeitsgraden aus? Genau wie für Kämpfe gibt es auch für Rätsel nur einen Schwierigkeitsgrad für die Knobeleien im Spiel.

Aber nicht nur die Hilfestellung stimmt für mich

Nutzen Aufgaben in Spielen sehr häufig dasselbe Grundprinzip oder dieselben Elemente, dann fällt die besonders spaßige “Detektiv-Phase”, in der ich erst mal ahnungslos bin, fast weg. In Pywel gibt es zwar auch ein paar Rätsel nach demselben Schema, aber daneben eben auch richtig viel Abwechslung.

Zu meinen Favoriten gehört beispielsweise die Hauptmission, bei der ich unterschiedliche Öfen in Gang setzen muss, wobei jeder ein anderes Problem hat.

Über viele richtig kurzweilige Aufgaben stolpere ich aber auch einfach am Wegrand. Beispielsweise diejenigen, die mich mit einem Abyss-Artefakt und Schnellreisepunkt belohnen. Bei einem muss ich beispielsweise mein Schwert als Hebel nutzen und eine Vorrichtung so drehen, dass in mehreren Schritten je die richtigen Symbole unter einem Gitter sichtbar werden.

Für sich genommen, erfinden die einzelnen Rätsel nicht das ganze Rad neu, aber das müssen sie auch nicht, weil sie insgesamt so vielfältig und rund sind. Damit sind sie für mich Highlights, wegen denen ich Crimson Desert immer wieder gerne anschmeiße und schaue, was ich dieses Mal finde. Ich weiß schon, dass ich auch heute Abend wieder zigmal unterwegs zum nächsten Ziel anhalten und irgendwas ausknobeln werde.

Wie findet ihr die Gestaltung und Hilfestellung bei den Rätseln im Spiel und hattet ihr mit einer Aufgabe besonders viel Spaß?