PS Plus April 2026 - Das beste Bonus-Spiel des Monats hat ein großes Update erhalten, das den Koop endlich spielenswert macht

Lords of the Fallen hat ein umfangreiches Koop-Update erhalten – kurz vor dem Release bei PlayStation Plus.

Headliner des April 2026-Lineups von PS Plus ist diesmal das 2023 veröffentlichte Soulslike-Reboot Lords of the Fallen. Wer Mitglied des kostenpflichtigen Online-Service ist, kann sich über ein umfangreiches Update freuen, das Entwickler CI Games jetzt veröffentlicht hat. Dieses betrifft insbesondere den Koop-Modus und dürfte ihn um einiges besser machen, denn Spieler 2 wird jetzt endlich nicht mehr hinten angestellt.

Der Online-Koop stellte die große Neuerung des 2023er Reboots dar, jedoch fiel der Modus alles andere als perfekt aus, da der Gast im Gegensatz zum Host kaum Freiheiten im Spiel besaß. Genau das ändert sich allerdings mit dem jüngst veröffentlichten Patch.

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Autoplay

Konkret bekommt ihr mehr Freiheiten zugeschrieben, wenn ihr im "Shared Progression/Gemeinsamer Fortschritt-Koop" einem anderem Spieler, aka dem Host, joint.

Dank des Updates könnt ihr als "Spieler 2" jetzt eure eigene Ausrüstung sowie Waffen upgraden, mit Händlern interagieren, Zwischensequenzen überspringen oder Bosskämpfe starten (jo, das konnte vorher wirklich nur der Host). Dies dürfte das Koop-Erlebnis deutlich verbessern, hauptsächlich für den Gast.

Disclaimer: Entwickler CI Games und speziell CEO Marek Tyminski sind in der jüngeren Vergangenheit mit "Anti-Woke"-Kommentaren aufgefallen. Grundsätzlich hat sich das polnische Studio klar dagegen ausgesprochen DEI-Elemente in ihre Spiele zu implementieren. (via rockpapershotgun).

Wann werden die neuen PS Plus Essential-Spiele (April 2026) freigeschaltet?

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Lords of the Fallen sowie die anderen Titel, die im April zum Essential-Lineup dazustoßen (Tomb Raider I-III Remastered sowie Sword Art Online Fractured Daydream), werden am kommenden Dienstag, dem 07. April, zwischen 10 und 11 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Alles zum aktuellen Essential-Lineup und den frischen Bonus-Spielen lest ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Die komplette Liste der Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.