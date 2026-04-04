PS Plus April 2026 - Das beste Bonus-Spiel des Monats hat ein großes Update erhalten, das den Koop endlich spielenswert macht

Kurz vor dem PS Plus Essential-Release im April 2026 hat Lords of the Fallen ein umfangreiches Koop-Update erhalten, das den Spielspaß deutlich erhöhen dürfte.

Linda Sprenger
04.04.2026 | 17:22 Uhr

Lords of the Fallen hat ein umfangreiches Koop-Update erhalten – kurz vor dem Release bei PlayStation Plus. Lords of the Fallen hat ein umfangreiches Koop-Update erhalten – kurz vor dem Release bei PlayStation Plus.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Headliner des April 2026-Lineups von PS Plus ist diesmal das 2023 veröffentlichte Soulslike-Reboot Lords of the Fallen. Wer Mitglied des kostenpflichtigen Online-Service ist, kann sich über ein umfangreiches Update freuen, das Entwickler CI Games jetzt veröffentlicht hat. Dieses betrifft insbesondere den Koop-Modus und dürfte ihn um einiges besser machen, denn Spieler 2 wird jetzt endlich nicht mehr hinten angestellt.

Das steckt im großen Koop-Update für Lords of the Fallen

Der Online-Koop stellte die große Neuerung des 2023er Reboots dar, jedoch fiel der Modus alles andere als perfekt aus, da der Gast im Gegensatz zum Host kaum Freiheiten im Spiel besaß. Genau das ändert sich allerdings mit dem jüngst veröffentlichten Patch.

Video starten 2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Konkret bekommt ihr mehr Freiheiten zugeschrieben, wenn ihr im "Shared Progression/Gemeinsamer Fortschritt-Koop" einem anderem Spieler, aka dem Host, joint.

Dank des Updates könnt ihr als "Spieler 2" jetzt eure eigene Ausrüstung sowie Waffen upgraden, mit Händlern interagieren, Zwischensequenzen überspringen oder Bosskämpfe starten (jo, das konnte vorher wirklich nur der Host). Dies dürfte das Koop-Erlebnis deutlich verbessern, hauptsächlich für den Gast.

Disclaimer: Entwickler CI Games und speziell CEO Marek Tyminski sind in der jüngeren Vergangenheit mit "Anti-Woke"-Kommentaren aufgefallen. Grundsätzlich hat sich das polnische Studio klar dagegen ausgesprochen DEI-Elemente in ihre Spiele zu implementieren. (via rockpapershotgun).

Wann werden die neuen PS Plus Essential-Spiele (April 2026) freigeschaltet?

Mehr zum Thema
PS Plus Essential im April 2026: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke
PS Plus Essential im April 2026: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele

Lords of the Fallen sowie die anderen Titel, die im April zum Essential-Lineup dazustoßen (Tomb Raider I-III Remastered sowie Sword Art Online Fractured Daydream), werden am kommenden Dienstag, dem 07. April, zwischen 10 und 11 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Alles zum aktuellen Essential-Lineup und den frischen Bonus-Spielen lest ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Die komplette Liste der Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Lords of the Fallen

Lords of the Fallen

Genre: Rollenspiel

Release: 13.10.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einem Tag

PS Plus April 2026 - Das beste Bonus-Spiel des Monats hat ein großes Update erhalten, das den Koop endlich spielenswert macht

14.08.2025

Gamescom-Enthüllung: Eines der schönsten, aber auch kaputtesten Soulslikes bekommt Nachfolger

17.02.2024

Unglaubliche 30 Patches später: Das Technik-Desaster Lords of the Fallen tut sich noch immer schwer

10.02.2024

Lords of the Fallen nach über 30 Patches – der Bosskampf gegen Pieta

30.10.2023

Lords of the Fallen macht das New Game Plus jetzt zu einem Traum für Trophy-Jäger
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 7 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 8 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen