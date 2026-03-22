Pokémon-Legenden: Galar - Release, Gameplay und alle weiteren Gerüchte/Leaks zum nächsten möglichen Legends-Titel

Alle Gerüchte und Leaks zu Pokémon-Legenden: Galar im Überblick-

Pokémon-Entwickler Game Freak wurde vor über einem Jahr von einem schwerwiegenden Hacker-Angriff getroffen, bei dem zahlreiche Infos zu geplanten Serienablegern gestohlen wurden, darunter zu Wind und Welle, das mittlerweile auch offiziell enthüllt wurde.



Im Zuge dessen wurde auch Pokémon Legends: Galar bzw. Pokémon-Legenden: Galar (Codename Ringo) geleakt aka der nächste Legenden-Ableger nach Arceus und Z-A. Wir fassen die Gerüchte und Leaks rund um das RPG für euch zusammen (via pokeos).

Inhaltsverzeichnis:

Bevor wir loslegen, nochmals der wichtige Hinweis: Bei den folgenden Angaben handelt es sich nicht um offizielle Infos, sondern um Spekulationen sowie Gerüchte bzw. Angaben, die aus dem Teraleak kommen. Zwar bewahrheiteten sich die Gerüchte zu Wind und Welle, genießt das Ganze aber dennoch mit Vorsicht.

Okay, fangen wir an - wann soll Legenden: Galar erscheinen? Ein konkretes Release-Datum geht aus dem Teraleak nicht hervor.

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Autoplay

Release wohl 2028: Aus der Teraleak-Welle von Oktober 2025 ging hervor, dass der dritte Legenden-Titel 2027 erscheinen soll. Da wir mittlerweile aber konkret wissen, dass Pokémon Wind & Welle im kommenden Jahr auf den Markt kommt (womöglich im Herbst), halten wir einen Release von Legenden-Galar im darauffolgenden Jahr, also 2028, für wahrscheinlicher.

Pokémon-Legenden: Z-A ist am 16. Oktober 2025 sowohl für die Nintendo Switch, als auch für die Nintendo Switch 2 erschienen. Ob Legenden: Galar dem Beispiel seines Vorgängers folgt, oder als reines Switch 2-Exclusive auf den Markt kommt, ist bislang unklar.

Sollte der Titel wirklich erst 2028 kommen, dann halten wir es aber für wahrscheinlicher, dass das Spiel nur für die Switch 2 auf den Markt kommt und die veraltete Vorgänger-Konsole nicht mehr bedacht wird.

Auf der nächsten Seite gehen wir auf gemunkelte neue Gameplay-Features ein, die Pokémon-Legenden: Galar angeblich bieten soll.

Verratet uns an dieser Stelle aber schonmal unten in den Kommentaren, ob ihr überhaupt Lust auf ein neues Legenden-Game habt und was sich eurer Meinung nach im direkten Vergleich zu Pokémon-Legenden: Z-A ändern bzw. verbessern sollte!