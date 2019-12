Pokémon - Pikachu sind in 20 Jahren 2 neue Finger gewachsen

Wo seht ihr euch in zwanzig Jahren? Oder wie saht ihr vor zwanzig Jahren aus? In so einer Zeit kann viel passieren. Wir können uns die Haare lang wachsen lassen, einen neuen Job bekommen und Karriere machen, vielleicht auch in ein anderes Land ziehen und dessen Sprache lernen. Oder wir machen es wie Pikachu und lassen uns zwei neue Finger wachsen.

Der kleine Elektroball hat nämlich seit seinem allerersten Auftritt im Anime nicht nur seine Form verändert, sondern auch seine Pfötchen. Während das Pummel-Pikachu noch einen ordentlich knubbeligen Hintern mitbrachte, ist das aktuelle Pikachu in Schwert & Schild bedeutend schlanker, laut Angabe der Entwickler übrigens, weil es so viel mit Ash unterwegs sei.

Und wenn Pikachu sich so wohlfühlt, können wir das nur unterstützen. Aber zwei neue Finger? Wie hat das gelbe Stromhörnchen das denn hinbekommen? Wahrscheinlich steckt gar kein tieferer Sinn dahinter, denn genau wie Ash auch hat Pikachu in der Zeit einfach das ein oder andere Redesign hinter sich, wie der Twitteraccount Dr. Lava's Lost Pokémon sehr anschaulich darstellt:

The Gradual Revision of Pikachu:



Everyone knows Pikachu's lost a lotta weight since the mid-90's. But that's not all that's changed -- Pikachu's tail has grown larger, he's sprouted two more fingers on each hand, and his electric cheek pouches have gotten bigger as well. pic.twitter.com/h6npC4vMjK