Pokémon-Trainer schafft Platin-Edition, ohne Treffer einzustecken

Die Pokémon-Titel leben nicht davon, besonders knifflig zu sein. Stattdessen sprechen sie eher unseren Jäger- und Sammlertrieb an, wenn man so will. Darum überlegen sich viele Fans und Trainer immer wieder die unterschiedlichsten Herausforderungen, um ihre Runs spannender zu machen. So auch der Pokémon Platin-Fan Smallant1, der das Spiel komplett ohne einen Treffer überstanden hat.

Pokémon-Trainer schafft Platin-Edition, ohne Schaden zu nehmen

Wieso tut man das? Eigentlich wollte Smallant1 einfach nur mal wieder Pokémon Platin-Edition spielen. Aus nostalgischen Gründen, wie er sagt. Dann habe er sich aber überlegt, die Sache ein wenig aufzupeppen. Daraus ist dann der Versuch entstanden, das Spiel ohne einen einzigen Treffer zu beenden.

Eigentlich wollte der Pokémon-Trainer seinen ersten Run mit Plinfa durchziehen. Von dieser Idee kam er dann allerdings schnell wieder ab. Die Chancen, dass sich sein Gegner im ersten Kampf sechs Mal hintereinander zurückzieht und das Pokémon auch noch zweimal verfehlt, stehen einfach zu schlecht (offenbar nur 0,0004 Prozent!).

Mit dem dann stattdessen gewählten Chelast stehen die Chancen zwar auch nicht gerade gut, aber immerhin klappt es beim dritten Versuch. Nach ungefähr einer Stunde kann Smallant1 endlich den Einführungskampf gegen seinen Rivalen hinter sich lassen.

1. Kampf dauert 9 Stunden: Der erste richtige Kampf gegen einen Level 5-Staralili entpuppt sich dann auch direkt als eine wirklich geradezu wahnwitzige Herausforderung, die insgesamt neun Stunden in Anspruch nimmt. Dabei verständigt sich der Streamer auch mit seinen Zuschauern über die Regeln des Runs.

Das sind die Regeln: Stallant1 darf nur speichern, wenn er ein Gym aka eine Arena erfolgreich beendet hat. Nimmt er beziehungsweise eines seiner Pokémon doch Schaden, muss er einen Reset vornehmen, der ihn bis zum letzten Gym zurücksetzt.

69 Resets & 138 Stunden: Alles in allem dauert der ganze Spaß 138 in Game-Stunden an reiner Spielzeit. Das umfasst natürlich nicht die zurückgesetzten Stunden, insgesamt war der Pokémon-Fan also noch sehr viel länger damit beschäftigt.

Wie findet ihr solche Herausforderungen?