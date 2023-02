Dieses Pokémon-Plüschtier ist so groß, dass ihr kaum mehr daneben auf die Couch passt

Pokémon-Plüschtiere gibt es wie Sand am Meer. Vielleicht habt ihr sogar selbst eine stolze Sammlung eurer flauschigen Lieblings-Taschenmonster zu Hause. Womöglich auf eurer Couch? Hättet ihr jedoch dieses Plushy auf eurem Sofa, dann wäre da für euch selbst kaum noch Platz, denn es hat wirklich gigantische Ausmaße.

Das ist das riesen Plüschtier

Na, welche Pokémon fallen euch beim Stichwort "Groß" ein? Wailord ist da auf jeden Fall ein guter Kandidat. Das walähnliche Taschenmonster misst knapp 15 Meter und bringt fast 400 kg auf die Waage (via pokewiki.de). Okay, ganz kann da das Plüschtier dann doch nicht mithalten, aber es ist trotzdem ziemlich beeindruckend.

Im Tweet erfahren wir, dass dieses Plüschtier, das vom japanischen Pokémon-Center verkauft wird, 1/10 der Originalgröße hat. Das ist dann also immer noch knapp 1,50 m, also so groß, wie eine kleine erwachsene Person. Da kann man sich schon mal gemeinsam auf einen Kaffee treffen, wie eines der Bilder nahelegt... oder?

Ist das riesige Pokémon auch in Deutschland verfügbar? Nein, leider nicht. PokéJungle: Gen IX, der Twitter-Account, der die Bilder gepostet hat und auf Taschenmonster-News spezialisiert ist, schreibt zwar im Thread weiter: "Wir sollten bald vom US/CA(/UK?)-Release hören, da der @Pokemon-Account ihn geteast hat?"

Deutschland dürfte aber wahrscheinlich leer ausgehen. Falls ihr also keine Freund*innen in anderen Ländern habt oder eine Reise unternehmt, bei der ihr einen Sitz für ein Wailord reservieren wollt, könnt ihr euch leider eher nicht auf dieses Plüschtier freuen.

Was für ein Pokémon war das noch mal? Wailord ist – wie zu erwarten – ein Wassertyp-Pokémon und hatte seinen ersten Auftritt in der 3. Pokémon-Generation. Es handelt sich um eine Entwicklung von Wailmer, der im Gegensatz lediglich 2 Meter misst. Zu den berühmten Trainer*innen, die Wailord im Team haben, gehört unter anderem Wassili.

Hättet ihr diesen Riesen-Fang gerne?