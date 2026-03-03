Dieses brandneue Pokémon-Spiel ist das beste Pokémon aller Zeiten auf Metacritic

Das beste Pokémon-Spiel aktuell: Pokémon Pokopia.

Am 05. März 2026 erscheint mit Pokémon Pokopia eine kunterbunte Lebenssimulation im Stile von Dragon Quest Builders (2) und Animal Crossing. Und wer hätte es gedacht: Zum Zeitpunkt des Schreibens (03. März, 8:18 Uhr) ist das Switch 2-exklusive Spin-Off das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten auf Metacritic.

89 auf Metacritic - Pokopia schnappt sich den Platz auf dem Pokémon-Thron

Jap, wir runzelten auch einmal kurz die Stirn: Tatsächlich hat es bislang kein anderes Pokémon-Spiel geschafft, die 90er-Marke auf Metacritic zu knacken. Pokopia stand gestern, kurz nach dem Fall des Test-Embargos, sogar für kurze Zeit bei einer durchschnittlichen Bewertung von 90.

Mittlerweile ist's eine 89 (bei 57 Kritiken). Den Titel des aktuell besten Pokémon-Spiels behält Pokopia aber dennoch.

Wie gut sich Pokopia unserer Meinung nach spielt, erfahrt ihr im unteren Video:

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Das sind die besten Pokémon-Spiele auf Metacritic

Pokémon Pokopia – 89

Pokémon Y – 88

Pokémon X – 87

Pokémon Schwarz & Weiß – 87

Pokémon Sonne & Mond – 87

Pokémon SoulSilver – 87

Pokémon HeartGold – 87

Pokémon Diamant & Perl – 85

Pokémon Ultra Sonne & Ultra Mond – 84

Pokémon Platinum – 83

Pokémon-Legenden: Arceus – 83

Pokémon Omega Rubin & Alpha Saphir– 83 / 82

Pokémon Rubin & Saphir – 82

Pokémon Feuerrot & Blattgrün– 82

Pokémon Schwarz 2 & Weiß 2 – 80

Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Evoli! – 80

Pokémon Sword & Shield – 80

Pokémon Legends: Z-A – 81–82 (je nach Plattform)

(je nach Plattform) New Pokémon Snap – 79

Pokémon Smaragd – 76

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – 73

Pokémon Karmesin – 72

Pokémon Purpur – 71

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 69

Pokémon Super Mystery Dungeon – 69

Pokémon Café ReMix – 64

Pokémon Friends – 62

Anmerkung: Fairerweise muss aber natürlich noch angemerkt werden, dass sich die Wertung von Pokémon Pokopia in den nächsten Tagen noch ändern kann, wenn weitere Reviews auf Metacritic aufgenommen werden.

Außerdem sind mehrere absolute Pokémon-Klassiker nicht auf der Review-Plattform verzeichnet, nämlich die Game Boy-Ableger Pokémon Rot, Blau, Gelb sowie Silber/Gold und Kristall. Mit ihnen würde das Ranking wahrscheinlich anders aussehen. In unserem GamePro-Pokémon-Ranking gelten die Spiele der 2. Poké-Generation immer noch als die besten Pokémon-Spiele aller Zeiten und haben zumindest unserer Meinung nach mindestens eine 90er-Wertung verdient.

Welches Pokémon-Spiel ist euer absoluter Liebling?