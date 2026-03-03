Dieses brandneue Pokémon-Spiel ist das beste Pokémon aller Zeiten auf Metacritic

Komisch aber wahr: Kein Spiel der Pokémon-Reihe konnte bisher die 90 knacken. Auch ein brandneues Switch 2-Spin-off schafft das nicht, ist aber trotzdem aktuell das beste Pokémon-Spiel auf dem Markt.

Linda Sprenger
03.03.2026 | 08:32 Uhr

Das beste Pokémon-Spiel aktuell: Pokémon Pokopia. Das beste Pokémon-Spiel aktuell: Pokémon Pokopia.

Am 05. März 2026 erscheint mit Pokémon Pokopia eine kunterbunte Lebenssimulation im Stile von Dragon Quest Builders (2) und Animal Crossing. Und wer hätte es gedacht: Zum Zeitpunkt des Schreibens (03. März, 8:18 Uhr) ist das Switch 2-exklusive Spin-Off das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten auf Metacritic.

89 auf Metacritic - Pokopia schnappt sich den Platz auf dem Pokémon-Thron

Jap, wir runzelten auch einmal kurz die Stirn: Tatsächlich hat es bislang kein anderes Pokémon-Spiel geschafft, die 90er-Marke auf Metacritic zu knacken. Pokopia stand gestern, kurz nach dem Fall des Test-Embargos, sogar für kurze Zeit bei einer durchschnittlichen Bewertung von 90.

Mittlerweile ist's eine 89 (bei 57 Kritiken). Den Titel des aktuell besten Pokémon-Spiels behält Pokopia aber dennoch.

Wie gut sich Pokopia unserer Meinung nach spielt, erfahrt ihr im unteren Video:

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Das sind die besten Pokémon-Spiele auf Metacritic

  • Pokémon Pokopia – 89
  • Pokémon Y – 88
  • Pokémon X – 87
  • Pokémon Schwarz & Weiß – 87
  • Pokémon Sonne & Mond – 87
  • Pokémon SoulSilver – 87
  • Pokémon HeartGold – 87
  • Pokémon Diamant & Perl – 85
  • Pokémon Ultra Sonne & Ultra Mond – 84
  • Pokémon Platinum – 83
  • Pokémon-Legenden: Arceus – 83
  • Pokémon Omega Rubin & Alpha Saphir– 83 / 82
  • Pokémon Rubin & Saphir – 82
  • Pokémon Feuerrot & Blattgrün– 82
  • Pokémon Schwarz 2 & Weiß 2 – 80
  • Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Evoli! – 80
  • Pokémon Sword & Shield – 80
  • Pokémon Legends: Z-A – 81–82 (je nach Plattform)
  • New Pokémon Snap – 79
  • Pokémon Smaragd – 76
  • Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – 73
  • Pokémon Karmesin – 72
  • Pokémon Purpur – 71
  • Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 69
  • Pokémon Super Mystery Dungeon – 69
  • Pokémon Café ReMix – 64
  • Pokémon Friends – 62

Anmerkung: Fairerweise muss aber natürlich noch angemerkt werden, dass sich die Wertung von Pokémon Pokopia in den nächsten Tagen noch ändern kann, wenn weitere Reviews auf Metacritic aufgenommen werden.

Alle Pokémon-Editionen im großen Ranking
von Linda Sprenger
von Linda Sprenger
Alle Pokémon-Editionen im großen Ranking

Außerdem sind mehrere absolute Pokémon-Klassiker nicht auf der Review-Plattform verzeichnet, nämlich die Game Boy-Ableger Pokémon Rot, Blau, Gelb sowie Silber/Gold und Kristall. Mit ihnen würde das Ranking wahrscheinlich anders aussehen. In unserem GamePro-Pokémon-Ranking gelten die Spiele der 2. Poké-Generation immer noch als die besten Pokémon-Spiele aller Zeiten und haben zumindest unserer Meinung nach mindestens eine 90er-Wertung verdient.

Welches Pokémon-Spiel ist euer absoluter Liebling?

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

