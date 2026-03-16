Pokémon Pokopia Papier herstellen: So bekommt ihr das wertvolle Material

Papier herstellen in Pokémon Pokopia.

In Pokémon Pokopia gibt es unzählige Ressourcen und Materialien, aus denen ihr Gebäude und andere Kunstwerke erschaffen könnt. Eines davon ist Papier, doch wie man das bekommt, ist nicht direkt ersichtlich. Ihr müsst dafür ein paar Voraussetzungen erfüllen.

So bekommt ihr Papier in Pokopia

Das Wichtigste ist, dass ihr ein Pokémon auf eurer Insel benötigt, das die Recycle-Fähigkeit beherrscht. Außerdem müsst ihr das Item Papiermüll sammeln. Bringt ihr es einem Pokémon mit Recyclen, kann es den Müll in richtiges Papier umwandeln.

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Autoplay

Unratütox sollte eure erste Anlaufstelle sein, denn ihr könnt es recht früh im Gebiet Trübküstia freischalten. Alle nötigen Ressourcen für sein Habitat findet ihr direkt in der Nähe des örtlichen Pokémon Centers.

Habitat Müllhalde:

1x Mülltonne (egal welche)

1x Schild (egal welches)

1x Mülltüten

Plinfa kann euch den Hinweis zu diesem Habitat geben. Falls ihr Mülltüten noch nicht herstellen könnt, sammelt einfach etwas von dem Recycle-Müll auf, der überall an der Küste verstreut ist. Ditto lernt daraufhin die entsprechende Anleitung für die Werkbank.

Habt ihr das Habitat gebaut, sollte es nicht allzu lange dauern, bis Unratütox erscheint und mit euch quatscht. Ihr könnt ihm jetzt Papiermüll vorbeibringen, damit es das Material verfeinert und Papier für euch herstellt.

1x Papiermüll wird in 2x Papier umgewandelt

Es gibt noch mehr Pokémon, die recyclen können – darunter auch die Weiterentwicklung Deponitox, die ebenfalls im gleichen Habitat spawnen kann. Ob ihr schon ein Monster mit der gewünschten Fähigkeit freigeschaltet habt, könnt ihr im Pokédex mit der Filter-Funktion herausfinden.

Wo finde ich Papiermüll?

Mit etwas Glück werdet ihr bereits an den Stränden von Trübküstia und Neulandia fündig, aber der beste Ort zum Sammeln von Papiermüll ist das letzte Gebiet Glitzerwolkia. Um dorthin zu reisen, müsst ihr erst die Storyquests für die drei vorherigen Gebiete Welkwüstia, Kargbergia und Trübküstia beenden.

Hier findet ihr dann Papiermüll in Hülle und Fülle, denn ihr bekommt es regelmäßig für den Abbau der bunten Blöcke, die überall im finalen Gebiet zu finden sind.

Alternative Wunderinsel: Außerdem könnt ihr mit einem Dragoran-Plüschi auf eine Wunderinsel, wo ihr ebenfalls viel Papiermüll farmen könnt.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch Pokémon Pokopia bisher?