Pokémon Pokopia: Neues Update lässt euch PokéCenter während Events verschieben und die Community so: Man kann das Pokécenter verschieben?!

Dieser Tipp ist wirklich hilfreich, kommt aber etwas spät.

Falls ihr euch beim Lesen des Artikel-Titels jetzt auch gefragt "Hä! Ich kann das Pokémon-Center in Pokémon Pokopia verschieben? Wie das denn?", dann keine Sorge, damit seid ihr nicht alleine. Auch mir und vielen anderen Spieler*innen erging es so. Wie gut, dass das neue Update 1.0.4 das Thema nun aufgewirbelt hat, um für mehr Klarheit zu sorgen.

Pokémon Pokopia ist seit dem 5. März auf der Nintendo Switch 2 verfügbar. Wir hatten also schon viel Zeit, unsere Gebiete umzubauen und zu dekorieren – und das teils mit viel Fleiß und Mühe.

0:24 Pokémon Pokopia: Mit diesem genialen Trick findet ihr ganz schnell legendäre Pokémon!

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Falls euch bei der Planung aber immer der Standort der Pokémon Center gestört hat, kommt hier die bittere Wahrheit: Wir konnten sie die ganze Zeit verschieben, nur wussten das bislang eher die wenigsten Spieler*innen. Denn die Möglichkeit dazu springt einem nicht gerade ins Auge.

Alles, was es dazu braucht, ist ein Umzugs-Kit, das am Terminal gekauft werden kann. Damit lassen sich die PokéCenter verschieben, eben so, wie es auch mit anderen Fertighäusern möglich ist. Allerdings sagt das Spiel einem das nicht offensichtlich genug.

Hinzu kommt, dass die Center als zentrale Anlaufstellen dienen, mit denen auch Quest verknüpft sind. Beispielsweise schieben wir einen PC extra zu einem der Center hin. Dadurch wirkt es so, als seien die PokéCenter fest platziert und wir können sie nicht mal eben umstellen.

Dem war auch so, teilweise zumindest. Denn vor dem neuesten Update 1.0.4 war es nicht möglich, ein PokéCenter während eines Events (wie etwa das aktuelle Seilspring-Event) umzustellen, sonst aber schon. Nun wurde selbst diese letzte Limitierung aufgehoben.

Wenn wir das doch nur vorher gewusst hätten! Für viele Spieler*innen wäre das sicher ein Segen bei der Bauplanung gewesen. Entsprechend fallen auf Reddit die Kommentare überrascht aus:

"Wir können WAS versetzen?!" "Ich hab erst heute verstanden, dass man das PokéCenter verschieben kann."

Auch die Kommentare zu einer Luftschiff-Konstruktion, für die der Spieler das PokéCenter versetzt hat, machen deutlich, dass viele nichts davon wussten:

Mehr zum Thema Wir haben in Pokémon Pokopia schon viel gesehen, aber ein fliegendes PokéCenter hatten wir nicht auf der Bingo-Karte von Annika Bavendiek

Jetzt, da wir sogar jederzeit die Möglichkeit haben, sie umziehen zu lassen, können wir natürlich noch nachträglich einiges anpassen, aber für manche kommt diese Information wohl etwas spät.

Auf Seite 2 findet ihr alle Patch Notes, falls ihr euch noch die Bugfixes ansehen wollt.

Wie sieht's mit euch aus? Wusstet ihr schon vorher, dass wir die Pokémon Center außerhalb von Events verschieben konnten? Falls nicht, wie sehr ärgert ihr euch darüber? Hat euch diese fehlende Information vielleicht beim Bauen gefehlt?