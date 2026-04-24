Pokopia Zobiris-Event angekündigt: So schnappt ihr euch das Unlicht-Pokémon und sammelt alle Belohnungen

Das ist das zweite Event von Pokémon Pokopia.

Nach dem ersten Event um Hoppspross in Pokémon Pokopia steht in wenigen Tagen die zweite Feierlichkeit vor der Tür. Diesmal dreht sich alles um Zobiris, für das ihr wieder Event-exklusive Ressourcen sammelt und Belohnungen freischaltet. Nachdem die Infos bereits im Vorfeld durch zeitreisende Fans bekannt wurden, hat die Pokémon Company nun eine offizielle Ankündigung folgen lassen.

Update am 24. April 2026: Nachdem das Zobiris-Event im Vorfeld bereits geleakt wurde, haben die Entwickler das Event nun offiziell mit einem Blogpost angekündigt. Wir haben den Artikel entsprechend angepasst.

Das erwartet euch im Zobiris-Event

Das Zobiris-Event findet vom 29. April bis 14. Mai 2026 statt. Start und Ende ist jeweils der tägliche Reset um 5 Uhr morgens eurer lokalen Zeit. Neben dem Unlicht/Geist-Pokémon, das ihr euch natürlich schnappen könnt, wird es diesmal offenbar keine weitere Monster zu fangen geben (via pokemon.com).

Falls ihr schon zum Event zeitreisen möchtet, erklärt euch unser Video hier, wie es geht:

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Auch wenn ihr nicht schummeln wollt, könnt ihr euch aber bereits den Termin rot im Kalender anstreichen, um die neuen Inhalte nicht zu verpassen.

Falls ihr die genauen Event-Inhalte noch nicht wissen möchtet, habt ihr jetzt immerhin schon einmal das Datum und könnt euch darauf vorbereiten. Für alle anderen verraten wir noch, was euch genau erwartet.

Offizielle Screenshots zum Zobiris-Event (Bild © The Pokémon Company)

So läuft das zweite Pokopia-Event ab

Genau wie Hoppspross, wird auch Zobiris einen Shop im Pokémon Center eröffnen und Event-exklusive Gegenstände verkaufen. Zeitreise sei Dank findet ihr auf YouTube bereits Gameplay (via PhillyBeatzU), falls ihr es in Bewegung sehen möchtet.

Das Thema dreht sich um Camping und Abenteuer, denn es gibt unter anderem eine Kamera, einen Kompass mit Landkarte oder ein Zelt, das wie die kleinen Stufe 1-Fertiggebäude im Spiel funktioniert.

Bezahlen tut ihr dieses Mal mit Kristallen. Die seltenen Steine findet ihr erneut auf den Wunderinseln verstreut, allerdings müsst ihr die großen Juwelen mit Zetrümmerer kleinhauen, bevor ihr sie einsammelt.

Der Ablauf ist also sehr ähnlich zum vergangenen Hoppspross-Event. Aus den neuen Items lassen sich womöglich auch wieder Habitate bauen, allerdings scheint es keine weiteren Pokémon neben Zobiris zu geben.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Events in Pokémon Pokopia bisher?