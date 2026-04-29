Pokémon Pokopia Zobiris-Event: Alle Belohnungen freischalten und wie ihr rote Kristallstücke findet

Alle Infos und Belohnungen zum Zobiris-Event in Pokémon Pokopia.

Derzeit findet in Pokémon Pokopia das Zobiris-Event statt. Darin könnt ihr nicht nur ein neues Pokémon freischalten, sondern auch wieder jede Menge neue Gegenstände, mit denen ihr eure Insel verschönern könnt.

Wie starte ich das Zobiris-Event?

Wenn ihr das Spiel 29. April bis 14. Mai um 5 Uhr morgens startet, werdet ihr Zobiris vor einem Pokémon-Center finden. Damit es erscheint, müsst ihr also mindestens eins davon fertiggestellt haben. Es möchte rote Kristallstücke von euch haben, die ihr in der normalen Spielwelt aber nicht finden werdet.

Wie finde ich Kristallstücke?

Die roten Klunker erscheinen ausschließlich auf Wunderinseln. Um sie zu erreichen, müsst ihr Driftlon ein Plüschi zeigen. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Wunderinseln, die ihr mit unterschiedlichen Stofftieren ansteuern könnt.

Zum Glück sind die Kristalle diesmal deutlich leichter zu sehen, als die Pusteblumen von Hoppspross (Bild © The Pokémon Company).

Prinzipiell sollten auf allen Inseln Kristalle erscheinen. Anders als der Pusteflaum aus dem Hoppspross-Event sind sie diesmal auch kaum zu übersehen. Die großen roten Steine sind gut sichtbar und müssen mit Zertrümmerer abgebaut werden.

Sammelt so viele ein wie möglich! Wenn ihr alle Belohnungen freischalten wollt, müsst ihr mehrere Wunderinseln besuchen. Normalerweise nimmt euch Driftlon aber nur einmal pro Tag mit auf die Reise.

Alternativ könnt ihr mit Zeitreisen schummeln. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video:

0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Autoplay

Das bringen euch die Kristallstücke

Wenn ihr wieder auf eurer Insel landet, hat Zobiris wieder einen Shop im Pokémon-Center eröffnet. Geht hinein und ihr findet das Unlicht/Geist-Pokémon hinter dem Tresen. Interagiert einfach mit einem der Gegenstände, um es für rote Kristallstücke zu kaufen.

Alle Event-Items von Zobiris (und Kosten)

Digitalkamera (5)

Karte mit Kompass (5)

Öllaterne (2)

Schlafsack (10)

Juwelenwandschmuck (2)

Campingstuhl (5)

Campingtopf (10)

Juwelenschatz (5)

Abenteuerset (10)

Zelt-Bausatz (10)

Diese Items könnt ihr bei Zobiris im Pokécenter kaufen.

Wenn ihr alle Items mindestens ein Mal kaufen möchtet, braucht ihr 64 Kristallstücke. Ihr könnt die Belohnungen aber auch mehrmals erwerben.

Denk daran, dass das Event zeitexklusiv ist. Falls ihr nicht mit Zeitreisen schummeln wollt, gibt es nach dem 14. Mai bis auf Weiteres keine einfache Möglichkeit mehr, um Zobiris oder die Event-Items zu bekommen – es sei denn ihr findet sie auf Online-Inseln anderer Leute und nutzt den 3D-Drucker.

Keine Habitate: Anders als beim Hoppspross-Event gibt es diesmal keine neuen Habitate, da Zobiris auch das einzige neue Pokémon ist. Nach dem Ablauf des Events könnt ihr das violette Monster einem Haus oder Habitat zuordnen, damit es bei euch einzieht.

Damit ist alles geschafft! Wenn ihr die Items gesammelt habt, gibt es nichts weiter für euch zu tun und das Zobiris-Event ist abgeschlossen.

Was denkt ihr: Hat euch das Zobiris-Event in Pokémon Pokopia gefallen? Was wünscht ihr euch für kommende Events?