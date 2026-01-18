Pokémon - Pikachu erhält mal eben eine komplett neue Form und sieht jetzt aus wie ein kleiner Geist

Im Gameplay-Deep Dive zu Pokémon Pokopia verstecken sich zwei neue Formen bekannter Taschenmonster.

Linda Sprenger
18.01.2026 | 08:25 Uhr

Pokopia zeigt Pikachu in komplett weiß. Pokopia zeigt Pikachu in komplett weiß.

Nintendo kündigte im Zuge der September 2025-Ausgabe der Direct wohl eines der ungewöhnlichsten Pokémon Spin-Offs aller Zeiten an: Pokémon Pokopia. Dahinter verbirgt sich eine Cozy-Lifesim, die nicht nur Taschenmonster-, sondern auch Animal Crossing-Fans erfreuen dürfte. Das Spiel erscheint im März 2026.

Update, 17.01.2026 - Namen der neuen Pokémon-Formen bekannt: Schlappchu (neue Pikachu-Form) und Mooslaxo (neue Relaxo-Form).



Vergangenen November wurde ein ausführlicher Gameplay-Deep Dive zum kommenden Spin-off veröffentlicht, der mehr von Pokopias Spielkonzept zeigt. Aber nicht nur das: Wer das etwa zehn Minuten lange Video bis zum Ende verfolgt, entdeckt darin komplett neue Formen von Pikachu und Relaxo.

So sehen die neuen Formen für Pikachu und Relaxo aus

Ab Minute 9:46 des besagten Trailers (den wir für euch unten im Artikel auch noch einmal eingebettet haben) sehen wir ein weißlich leuchtendes Pikachu – eine Form des kultigen Mauspokémon, die wir bislang noch nirgendwo gesehen haben. Sie erinnert uns ein wenig an einen Geist.

Neue Pikachu-Form Neue Relaxo-Form

Mittlerweile ist auch bekannt, dass sich die neue, geisterhafte Pikachu-Form Schlappchu nennt. Ob das wohl an den herabhängenden Ohren liegt?

Auch das gemütliche Relaxo, ein weiteres Kultpokémon aus der ersten Generation alias Rot/Blau/Gelb, erhält in Pokopia eine neue Variante. Zu sehen ab Minute 10:00 im aktuellen Trailer. Diese neue Form nennt sich passenderweise Mooslaxo!

Die noch nie dagewesene Form des Normal-Pokémon erweckt den Anschein, dass sich Relaxo bei der Bisa-Familie hat inspirieren lassen. Der Mampfer kleidet sich in ein grünes, pflanzenartiges Kleid und schmückt sich mit einer Blüte auf dem Kopf. Lieben wir!

Video starten 10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Mit Meister Farbeagle enthüllt der Trailer schließlich eine dritte neue Form eines bekannten Taschenmonsters. Meister Farbeagles Körper ist komplett mit Farbkleksen übersäht. Na klar, hierbei handelt es sich eben um einen wahren Künstler!

In Pokopia schlüpfen wir in die Rolle eines Dittos, das wahlweise die Form eines Mädchens oder Jungen annehmen kann. Im Zuge unseres gemütlichen Abenteuers gestalten wir unseren eigenen Hof, lassen Pokémon darin einziehen, dekorieren unser Zuhause oder kümmern uns um unsere Felder.

Im Laufe des Abenteuers eignen wir uns die Fähigkeiten anderer Pokémon an und können unsere Pflanzen beispielsweise mit Aquaknarre sprießen lassen.

"Niemand mag Game Key Cards": Pokémon Pokopia wird das erste Spiel von Nintendo, das auf einem leeren Modul kommt und die Community ist nicht begeistert
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia erscheint eigentlich nur für Switch 2, mit einem Trick könnt ihr aber auch auf der Switch 1 zocken - ihr braucht nur einen Freund dazu
von Maximilian Franke

Release und Plattform: Pokémon Pokopia erscheint am 05. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Jetzt fragen wir wie immer euch: Was haltet ihr von den neuen Formen für Pikachu und Relaxo? Und: Habt ihr Lust auf Pokémon Pokopia? Was haltet ihr vom Spielkonzept des kommenden Spin-Offs? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

