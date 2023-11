Neue Pokémon-Stores verteilen exklusive Promo-Karten in drei deutschen Städten – öffnen aber nur jeweils einen Tag

Alle Pokémon-Fans können in Deutschland an exklusive Karten kommen.

Sobald es irgendwo kostenlose Pokémon-Karten gibt, strömen die Fans scharenweise zum Ort der Verteilung. Als McDonalds exklusive Promo-Karten im Happy Meal verteilte, waren sie innerhalb kürzester Zeit fast ausverkauft.

Andere wiederum werden für die begehrten Karten kriminell und brechen sogar durch Wände ein, um sie zu stehlen. Ihr habt nun die Möglichkeit, ganz legal (und hoffentlich ohne zu großen Andrang!) an exklusive Promo-Karten von Pokémon zu kommen (via JPGames). Aber ihr müsst euch ziemlich beeilen.

Gratis Pokémon-Karten: So kommt ihr an die exklusiven Sammelkarten

Um welche Karten geht es? Es gibt ein Geschenkset aus einer Pikachu- und einer Evoli-Karte, einen „Gemeinsam Pokémon“-Stempel sowie ein Karmesin-&-Purpur-Funpack. Was genau sich hinter dem „Funpack“ verbirgt, müsst ihr vor Ort herausfinden. Auf den Karten findet sich ein besonderer Aufdruck mit dem Schriftzug „Gemeinsam Pokémon“.

So sehen die exklusiven Karten aus.

Wo und wann gibt es die Karten? Die Pop-up-Stände sind an folgenden Tagen von jeweils 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu finden:

Mittwoch, 6. Dezember: Pasing-Arcaden, München

Samstag, 9. Dezember: Mercedes-Platz, Berlin

Samstag, 16. Dezember: Ruhr-Park, Bochum

Die Stände sind als Poké-Post designt und dienen dazu, dass ihr euren Liebsten eine kleine Feiertagsfreude machen könnt. Sobald ihr eines der Geschenksets verschickt hab, bekommt ihr ein weiteres für euch selbst kostenlos mit.

Wir hoffen, dass der Andrang bei der Poké-Post nicht so groß sein wird wie bei anderen Aktionen. In einem separaten Artikel haben wir euch erklärt, woher der Hype um die Pokémon-Karten rührt.

Das führte dazu, dass viele Karten im Wert gestiegen sind. Solltet ihr noch alte Karten im Keller besitzen, könnt ihr deren Wert auf unterschiedlichen Seiten schätzen lassen.

Womöglich werden die aktuellen Promo-Karten nicht so stark im Wert steigen, da die Aktion in mehreren Ländern stattfindet und es somit mehrere Möglichkeiten gibt, an die Karten zu kommen. Abseits davon ist die Aktion eine schöne Idee, um eure Liebsten mit ganz besonderen Pokémon-Karten zu überraschen.

Was haltet ihr von der Aktion? Werdet ihr an einem der Standorte vorbeischauen?