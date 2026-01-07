Disney Dreamlight Valley: Neuer Gratis-Code schenkt euch heute endlich Item, das versehentlich schon zu Weihnachten angekündigt wurde

Auch im neuen Jahr verteilt Disney Dreamlight Valley wieder kostenlose Codes, mit denen ihr im Spiel kleine Belohnungen absahnen könnt. Einer davon wurde Weihnachten bereits aus Versehen angekündigt, kann aber erst ab heute eingelöst werden – und hat einen Rahmen für den Fotomodus im Gepäck.
Das ist der neue Code:
- Code: WISHBLOSSOMFRAME
- Wann: ab 07. Januar 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit
- Belohnung: Fotorahmen
Zu früh angekündigt, aber jetzt verfügbar
Der Code wurde bereits zu Weihnachten per Newsletter an Fans verteilt, war bis heute allerdings ungültig. Mittlerweile hat Entwickler Gameloft eine aktualisierte Version der Mitteilung verschickt und das Datum korrigiert.
Muss ich den Newsletter abonniert haben? Nein, der Code steht allen kostenlos zur Verfügung.
Auch 2026 geht es bei Disney Dreamlight Valley weiter. Konkrete Infos zu den kommenden Updates gibt es aktuell nicht, aber Entwickler Gameloft hat bereits die nächsten drei Inhalte angeteast. Offenbar gibt es neue Charaktere aus den Franchises Susi und Strolch, Pocahontas und Hercules.
Neben dem aktuellen Fotorahmen gibt es noch mehr Codes, die ihr einlösen könnt. Mehr dazu findet ihr hier:
Wie löse ich den Code in Disney Dreamlight Valley ein?
Ab heute um 15 Uhr könnt ihr den Fotorahmen im Spiel einlösen. Ihr findet die entsprechende Option im Menü. Folgt einfach den folgenden Schritten:
- Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen
- Wählt dort den Reiter "Hilfe"
- Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"
- Gebt den entsprechenden Code ein (in diesem Falle also: WISHBLOSSOMFRAME)
- Achtet dabei auf die Großschreibung!
- Wählt "Einfordern"
Wenn alles geklappt hat, solltet ihr eine Bestätigung bekommen. Bei einem Tippfehler erscheint eine Fehlermeldung. Sobald der Code erfolgreich eingelöst ist, könnt ihr den neuen Rahmen im Fotomodus verwenden und für eure eigenen Kreationen oder DreamSnaps benutzen.
Was denkt ihr: Wie gefällt euch der neue Fotorahmen?
