Pokémon Smaragd schenkte uns die epischste Cutscene, die der GBA je gesehen hat - und sie wird bis heute von Fans gefeiert

Diese 21 Jahre alte Szene ist dank Pixeloptik heute vielleicht nicht mehr grafisch beeindruckend. Für tausende Pokémon-Fans bleibt sie aber unübertroffen.

Eleen Reinke
07.01.2026 | 13:00 Uhr

Der Auftritt von Rayquaza ist nur eine der Cutscenes in Pokémon Smaragd, aber auch eine der besten. Der Auftritt von Rayquaza ist nur eine der Cutscenes in Pokémon Smaragd, aber auch eine der besten.

Pokémon Smaragd ist inzwischen über 21 Jahre alt, hat bis heute aber einen großen Nostalgie-Bonus bei vielen Fans. Denn auch wenn die Grafik des Game Boy Advance-Titels inzwischen ziemlich in die Jahre gekommen ist, hat die Inszenierung damals doch einiges hergemacht. Und eine Zwischensequenz hervorgebracht, die für viele Fans bis heute unübertroffen ist.

"Absolute Cinema"

Falls ihr damals einen GBA und die Smaragd-Edition besessen habt, werdet ihr vielleicht direkt wissen, welche Szene hier gemeint ist: Nachdem wir uns den siebten Orden geholt haben, kommt es zum Kampf zwischen den legendären Pokémon Groudon und Kyogre, was zu einem heftigen Klimawandel führt.

Video starten 0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Um den Untergang der Welt zu verhindern, beschwören wir daraufhin das legendäre Rayquaza, das begleitet von epischer Orgelmusik wortwörtlich vom Himmel hinabsteigt, um die beiden anderen Pokémon zu besänftigen.

Die Pixelgrafik ist natürlich in die Jahre gekommen, aber dass das Ganze noch immer cool aussieht, könnt ihr euch im Beitrag von chunchunmaru1129 anschauen, der die Szene nicht umsonst als "legendärste und ikonischte Szene des Pokémon-Franchises" beschreibt:

Wer diese Szene nicht bereits von damals kennt, kann sich wohl schwer vorstellen, was für einen Eindruck sie 2005 bei vielen Fans hinterlassen hat. Der Top-Kommentar mit über 4500 Upvotes fasst das ziemlich gut zusammen:

"Es sieht vielleicht nicht mehr nach viel aus, aber ich kann den neueren Fans gar nicht erklären, wie aufregend es war, das damals als Kind zum ersten Mal zu sehen."

Ein weiterer User fügt darunter scherzhaft hinzu: "Ich finde noch immer, dass sie Rayquazas Animation zwei oder drei mehr Frames hätten geben können. Aber ja, das war der Höhepunkt."

Der Post selbst hat bereits über 18.000 Upvotes gesammelt, die Community sieht das also offensichtlich ähnlich. In dem Kommentaren erinnern sich viele daran zurück, wie sie die Cutscene selbst als Kind damals gesehen haben.

Für ein paar Lacher sorgt die Szene aber ebenfalls. Nicht umsonst hat sie über die Jahre zahlreiche Memes hervorgebracht. Da wäre unter anderem das Land-Pokémon Groudon, das gerade einmal auf einem winzigen Stückchen Erde steht und von allen Seiten von Wasser umgeben ist – dem Element von Kyogre.

Auch der Auftritt von Rayquaza sorgt für den den einen oder anderen Schmunzler. Nicht nur wird sein Herabsteigen aus den Wolken gerne mit Jesus verglichen, viele Fans posten auch Fanarts des Pokémons mit einem Metall-Klappstuhl – eine Referenz auf eine beliebte Waffe im Wrestling.

Was ist für euch die coolste Cutscene überhaupt in den Pokémon-Spielen?

Pokémon Smaragd-Edition

Pokémon Smaragd-Edition

Genre: Rollenspiel

Release: 20.10.2005 (GBA)

