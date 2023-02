Pokémon: Fans diskutieren, wie das Schiff MS Anne aus dem Hafen kommt und die Antwort ist simpel

Pokémon-Fans der alten Garde kennen die MS Anne schon seit den ersten Editionen auf dem Game Boy. Das Kreuzfahrtschiff legt jedes Jahr in Orania City in der Kanto-Region an und tut das zum Beispiel auch noch in Pokémon: Let's Go, Evoli auf der Nintendo Switch. Aber wie kommt der riesige Pott eigentlich überhaupt aus dem Hafenbecken der Stadt heraus? Schließlich scheint das von allen Seiten mit Land oder Stadt umgeben zu sein.

Pokémon-Fans fragen sich: Wie kommt die MS Anne da raus?

Das Problem: Der große Luxusliner MS Anne sieht nicht gerade danach aus, als könnte er sich einfach so verdünnisieren, in die Lüfte erheben oder irgendwo durchquetschen. Im Gegenteil, das Ding ist ein gigantisches Kreuzfahrtschiff. Aber das Hafenbecken von Orania City sieht aus, als wäre es auf allen Seiten eingegrenzt.

Daher die Frage: Wie soll der Pott (die MS Anne heißt auf Englisch SS Anne) da bitteschön raus dampfen können? Das fragt sich auch dieser Mensch auf Reddit und veranschaulicht die Problematik mit hübschen roten Illustrationen:

Zum Glück ist das Netz voller findiger Pokémon-Fans und da lässt die Antwort nicht lange auf sich warten. Die Cycling Road im Westen ist eigentlich eine Art Zugbrücke, die nach oben gezogen werden kann. Dann passt da auch die MS Anne drunter beziehungsweise dazwischen durch.

Es mag zwar auf den ersten Blick im Game Boy-Spiel von damals nicht so aussehen, aber es gibt auch jede Menge Beweise. Wie zum Beispiel diese offiziellen Artworks hier. Auf denen lässt sich zumindest einigermaßen erkennen, dass es eine Brücke ist, die wohl auch bewegt und geöffnet werden kann.

Auch im Manga und im Anime gibt es wohl mehr oder weniger eindeutige Hinweise darauf, dass es sich hier um eine Brücke handelt, die größere Schiffe passieren lassen kann. Zum Beispiel in Episode 36 aka Die Fahrrad-Gang, als Ash und Co einem kranken Muschas helfen.

Hätten wir das auch geklärt – gut, dass wir drüber geredet haben.

Selbstverständlich haben viele Pokémon-Trainer aber auch sehr viel witzigere Erklärungen parat. Manche behaupten kurzerhand, das Schiff würde durch bestimmte Pokémon-Attacken und Fähigkeiten einfach wegteleportiert, könnte fliegen oder surfen.

Welche Erklärung mögt ihr am liebsten und wie habt ihr euch das früher selbst immer erklärt?