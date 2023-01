Ash könnte im Pokémon-Anime endlich sein erstes legendäres Pokémon bekommen

In seiner 25 Jahre und über 1.000 Folgen andauernden Karriere hat Ash im Pokémon-Anime niemals ein eigenes legendäres Pokémon besessen. Zwar hat er mit einigen von ihnen Bekanntschaft und sogar Freundschaft geschlossen, nur gefangen hat er nie eines. Das könnte sich jetzt zum Ende seiner langen Reise ändern.

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel enthält inhaltliche Spoiler zu neuen Folgen des Pokémon-Anime.

Ash gewinnt einen neuen legendären Freund

Seit dem 13. Januar 2023 läuft die 11 Folgen umfassende Mini-Serie "Aim to be a Pokémon Master" in Japan. Darin nehmen wir gebührend Abschied von Serienprotagonist Ash, während er gemeinsam mit seinem treuen Pikachu nochmals zahlreiche bekannte Orte und Charaktere besucht. Auch ein Wiedersehen mit Misty und Rocko hat uns ein Trailer bereits verraten. Aber auch die ein oder andere neue Bekanntschaft gehört wohl dazu.

Gleich in der ersten Folge der neuen Serie trifft Ash nämlich auf ein Latias. Das legendäre Pokémon aus der dritten Generation hatte bislang noch keinen Auftritt in der Anime-Serie, spielt aber im Pokémon Heroes-Film eine Rolle. Entsprechend erkennt Ash das legendäre Pokémon auch, als er es in der neuen Folge verletzt in einem See vorfindet.

Nachdem er Latias verarztet hat und ihm hilft, vor Team Rocket zu flüchten, gehen die beiden am Ende der Folge getrennte Wege - zumindest soweit Ash weiß. Latias entscheidet sich nämlich heimlich, dem Trainer zu folgen, nachdem es sich unsichtbar gemacht hat.

Zwar weiß Ash damit noch nichts von seinem Glück, aber es scheint ganz so, als würde Latias in der Mini-Serie noch eine größere Rolle bekommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Ash sich mit einem legendären Pokémon anfreundet. Auch zu Tobutz und Solgaleo etwa hat er eine enge Bindung. Allerdings hat er bislang nie ein legendäres Pokémon selbst gefangen. Vielleicht könnte sich das jetzt ändern?!

Mehr zu den neuesten Folgen des Pokémon-Anime:

Das erwartet uns im nächsten Pokémon-Anime

Nachdem wir uns in „Pokémon: Aim To Be A Pokémon Master” von Ash verabschieden, startet eine neue Pokémon-Serie, in der wir erstmals mit den neuen Protagonist*innen Liko und Roy unterwegs sind. Was wir bisher zu den beiden wissen, lest ihr hier:

2 0 Pokémon-Anime: Das sind die neuen Protagonisten Liko und Roy

Die Serie markiert den Beginn einer komplett neuen Pokémon-Reise und spielt diesmal wohl in der Paldea-Region, denn auf ersten Bildern sind die Starter-Pokémon Felori, Krokel und Kwaks aus Karmesin/Purpur zu sehen.

Es ist leider nicht bekannt, wann es die beiden Anime-Serien zu uns nach Deutschland schaffen werden. Sobald wir hierzu erste Informationen haben, lassen wir es euch wissen.

Was hofft ihr in den letzten 11 Folgen von Ashs Reise zu sehen?