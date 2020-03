Pokémon: Schilloks Entwicklung hätte eigentlich anders aussehen sollen

Viele Pokémon sahen in ihrer ursprünglichen Version mal ganz anders aus. Das gilt auch für den beliebten Starter Schiggy, der eigentlich am Ende nicht zu Turtok werden sollte. Jetzt gibt es einen Blick darauf, wie die finale Entwicklung hätte aussehen können.

Die Info kommt wieder einmal durch den Twitter-Kanal Dr. Lava, seines Zeichens Experte für allerlei Poémon-Fakten und verschollene Monster. Per Twitter-Thread zeigt er, wie Schilloks Entwicklung in der Beta von Pokémon Rot & Blau hätte aussehen sollen.

Lost Pokemon of the Day: Beta Wartortle Evolution



First revealed when Gen 1 beta assets leaked in February 2019, this Pokemon was the original evolution of Wartortle -- in Gen 1's beta, Blastoise was unrelated.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/mzyGnHyOHD