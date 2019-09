Pokémon Schwert/Schild-Trailer versteckt neues Feature: Fans in Sorge

Während der September-Nintendo Direct wurde ein neuer Trailer zu Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht, der nicht nur Camps, Curry on Rice und Customization vorstellte. Das neue Gameplay-Material zeigt ein weiteres mögliches neues Feature: eine Auto-Save-Funktion. Die wird in der Community allerdings mit gemischten Gefühlen aufgenommen.

Neuer Trailer zu Schwert & Schild offenbart Auto-Save

Was ist neu? Der Trailer zu Schwert und Schild von der September-Direct zeigt uns in einer Szene, wie das Spiel automatisch abspeichert. Sichtbar auf dem unteren Screenshot in der rechten oberen Bildecke.

Sieht also ganz danach aus, dass Schwert und Schild erstmals in der Seriengeschichte eine Funktion fürs automatische Speichern einführt.

Die Vor- und Nachteile von Auto-Save in Pokémon

Der große Vorteil von Auto-Save

In den Vorgängern können wir das Spiel lediglich manuell sichern, indem wir ein Speichermenü aufrufen. Vergessen wir das aus irgendeinem Grund, ist der Ärger meistens groß. Im schlimmsten Fall geht so jede Menge Fortschritt verloren.

Gerade frisch ein Shiny gefangen, aber vergessen, abzuspeichern? Pech gehabt. Dank Auto-Save dürfte sich dieses Problem erübrigen.

Doch einige Mitglieder der Pokémon-Community zeigen sich trotzdem nicht begeistert vom möglichen neuen Feature.

Die Nachteile von Auto-Save

Ein im Pokémon-Subreddit oft genanntes Problem: Dank Auto-Save könnten wir unsere Fehler im Spiel nicht mehr rückgängig machen.

"Stellt euch mal vor ihr besiegt aus Versehen ein legendäres Pokémon und das Spiel speichert danach einfach automatisch", schreibt ein Reddit-User dazu. Im Kampf gegen ein legendäres Biest kann es nämlich durchaus vorkommen, dass wir seine KP dank einer falsch getimten Attacke auf Null bringen, obwohl wir es doch eigentlich fangen wollten.

In den Vorgängern können wir in so einem Falle das Spiel einfach neu starten, sodass wir noch einmal gegen das Legendary antreten können, um es dann schließlich einzusacken. Mit Auto-Save könnte das wohl oder übel nicht mehr möglich sein. Wir müssten lernen, mit unseren Fehlern zu leben.

Ein weiterer Nachteil: Dank Auto-Save könnten wir womöglich nicht mehr "soft-resetten". Eine gängige Praxis in den Pokémon-Spielen, die beispielsweise dann zum Einsatz kommt, wenn unser Starter-Pokémon ein bestimmtes Geschlecht besitzen soll.

Wollen wir beispielsweise einen weiblichen Starter, haben aber einen männlichen bekommen, starten wir das Spiel einfach neu, um vielleicht beim nächsten Versuch ein weibliches Monster zu erhalten.

Auto-Save könnte uns diese Methode allerdings erschweren, sofern das Spiel direkt nach dem Erhalt eines Starters abspeichert. Wir müssten unser Abenteuer dann komplett von vorne beginnen, anstatt einfach kurz vor der Starter-Wahl wieder ins Spiel einzusteigen. So würden wir letztendlich eine Menge Zeit verlieren.

Aber erstmal abwarten. Wir wissen bislang nicht, wie oft und wann Pokémon Schwert und Schild automatisch sichert, ob nach (fast) jeder Aktion wie beispielsweise in Dark Souls oder nur nach dem Betreten von Gebäuden oder neuen Gebieten. Ebenfalls unklar ist, ob wir die mögliche Auto-Save-Funktion nicht sogar in den Einstellungen abschalten können. Dann würden sich die Sorgen der Fans ohnehin erübrigen.

Pokémon Schwert & Schild erscheint am 15. November 2019 für Nintendo Switch. In unserer Übersicht findet ihr alle bekannten Infos zu Schwert und Schild.

Was meint ihr? Würdet ihr eine Auto-Save-Funktion in Schwert und Schild begrüßen oder nicht?

Pokémon Schwert & Schild - Screenshots - Trailer ansehen