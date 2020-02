Schwert & Schild: Holt euch jetzt Bisasam & Schiggy ohne Pokémon Home

Traditionell ist der 27. Februar der sogenannte Pokémon Day und deshalb gibt es in allen möglichen Spielen der Reihe besondere Aktionen. So auch bei Pokémon Schwert & Schild, wo ihr jetzt in Dyna-Raids gegen viele verschiedene Pokémon kämpfen könnt, darunter auch die Kanto-Starter und Mewtu.

Kanto-Starter ohne Pokémon Home sammeln

Das besondere an diesem Event ist, dass ihr zum ersten Mal Bisasam und Schiggy erhalten könnt, ohne den Pokémon Home-Umweg nutzen zu müssen. Dafür gibt es neue Dyna-Raids bei denen ihr nicht nur gegen Bisasam und Schiggy sondern auch ihre Weiterentwicklungen Bisaknosp sowie Schillok antreten könnt. Zusätzlich statten auch Glumanda und Glutexo den Raids einen Besuch ab.

Bisher war es nur möglich die beliebten Starter mit Pokémon Home auf das Switch-Spiel zu übertragen.

Mewtu ist auch dabei: Ebenfalls erscheint jetzt ein Mewtu in Dyna-Raids, das auf Level 100 ist. Dieses könnt ihr aber leider nicht im Rahmen des Events fangen. Dafür bekommt ihr beim Sieg über Mewtu als Belohnung hochwertige Items. Wie spektakulär der Kampf aussehen kann, zeigt der japanische Trailer zum Event:

Wie lange dauert das Event? Ihr habt noch bis zum Montag, dem 2. März, Zeit, an einem der verschiedenen Dyna-Raids teilzunehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Pokémon gibt es in Raids jetzt auch noch Gigantamax Olangaar, Kingler, Silembrim, Maritellit und Riffex, die ihr nicht verpassen solltet.