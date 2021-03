Die Pokémon Company stellte den Fans vor Kurzem die Aufgabe, in Schwert und Schild eine Million Gigadynamax-Pikachus zu besiegen. Als Belohnung winkten jeweils 100 Rüstungs-Erz und 100 Dyna-Erz. Auch wenn die Community letztendlich nur auf 874,808 Pikachus kam, können sich alle Spieler*innen einen Bonus abholen. Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie wird zudem ein Pikachu mit einer speziellen Fähigkeit verschenkt.

So holt ihr euch die Belohnungen in Schwert und Schild

Die kostenlosen Items sind noch bis zum 14. März erhältlich, anschließend könnt ihr sie nicht mehr beanspruchen. Mit Rüstungs-Erz und Dyna-Erz könnt ihr in Pokémon Schwert und Schild bestimmte Items kaufen oder Services der NPCs nutzen. Folgt einfach diesen Schritten, um euer Erz-Konto aufzufüllen:

startet Pokémon Schwert/Schild

wählt im Menü "Geheimgeschenk" aus

geht auf "Geheimgeschenk erhalten"

klickt auf "per Internet empfangen"

Holt euch auch das kostenlose Pikachu: Neben dem wertvollen Erz könnt ihr euch in Pokémon Schwert und Schild außerdem ein spezielles Pikachu schnappen. Das kostenlose Pikachu ist auf Level 25, trägt einen Leichtball und beherrscht die Fähigkeit Gesang, die Pikachus ansonsten nicht erlernen können. So holt ihr euch die Elektro-Maus:

startet Pokémon Schwert/Schild

wählt im Menü "Geheimgeschenk" aus

geht auf "Geheimgeschenk erhalten"

klickt auf "per Code/Passwort"

Gebt folgenden Code ein: P25MUS1C

In den kommenden Monaten kommen einige Pokémon-Titel

Pokémon-Fans werden momentan verwöhnt. Neben regelmäßigen Updates zu Schwert und Schild, erscheinen bis Anfang 2022 eine ganze Reihe an neuen Titeln. Als nächstes steht New Pokémon Snap an, in dem wir die Taschenmonster nicht fangen, sondern ablichten müssen. Gegen Ende des Jahres erscheinen die Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und für 2022 steht dann noch das ambitionierte Spin-Off Pokémon-Legenden: Arceus in den Startlöchern.

Habt ihr am großen Pikachu-Schlachten in Pokémon Schwert und Schild teilgenommen?