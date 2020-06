Wer es in Pokémon Schwert & Schild vermisst hat, mit seinen Pokémon spazieren zu gehen, der kann sich auf eine neue Funktion im DLC Insel der Rüstungen freuen. Darin ist es wieder möglich, sein Pokémon aus dem Pokéball zu lassen, damit es euch folgt. Dafür müsst ihr nur einen bestimmten Abschnitt im DLC erreichen.

Bereits in vergangenen Pokémon-Spielen war es möglich, dass ihr ein Pokémon aus dem Pokéball befreit, damit es euch folgt. Zuletzt war das in den ersten Switch-Spielen Pokémon: Let's Go Pikachu & Evoli eingeschränkt möglich. In der 8. Generation fehlte diese Funktion bisher, findet seinen Weg aber im ersten DLC Insel der Rüstungen (Isle of Armor) zurück in die Pokémon-Spiele.

So schaltet ihr in Insel der Rüstungen die neue Funktion frei

Um die Folgen-Funktion freizuschalten, müsst ihr im DLC folgende Voraussetzungen erfüllen:

Gewinnt den Kampf gegen Saverio/Sophora und erhaltet die Ligakarte

kehrt zurück ins Dojo

sprecht mit Mastrich

Das Gespräch mit Mastrich schaltet die Folgen-Funktion frei: In dem Gespräch mit Mastrich überlässt er euch nicht nur Dakuma, sondern gibt euch im Anschluss auch die Erlaubnis, ein Pokémon aus seinem Pokéball zu lassen, damit es mit euch zusammen die Rüstungsinsel erkunden kann.

So gesehen erhaltet ihr die Funktion nach dem genannten Kampf gegen euren DLC-Rivalen Saverio oder eure Rivalin Sophora automatisch. Ab da an könnt ihr euer erstes Pokémon im Team aus dem Pokéball lassen und damit spazieren gehen. Es wird euch auf Schritt und Tritt folgen.

Die neue Funktion kommt mit einer Einschränkung

Die Folgen-Funktion ist nur in der neuen DLC-Gegend möglich.

Wer zurück in der Galar-Region mit seinen Pokémon spazieren gehen will, wird feststellen, dass das nicht mehr funktioniert

So passt ihr die Folgen-Funktion an

Falls ihr die Funktion auf der Rüstungsinsel deaktivieren bzw. aktivieren wollt, könnt ihr diese ganze einfach tun:

Wo? im linken Raum des Dojos auf der Rüstungsinsel

im linken Raum des Dojos auf der Rüstungsinsel Bei wem? beim NPC im Pikachu-Outfit

Pokémon wechseln: Außerdem wird immer das erste Pokémon im Team freigelassen. Wer ein anderes Pokémon an seiner Seite haben will, der muss einfach im Team-Menü das gewünschte Pokémon an die erste Stelle schieben.

29 0 Mehr zum Thema Pokémon Schwert & Schild: Ersteindruck zum 1. DLC - Open World mit Abstrichen

Der Pokémon Schwert und Schild-DLC Die Insel der Rüstungen ist jetzt für Switch erhältlich und kann mit dem Erweiterungspass für 29,99 Euro erworben werden. Achtet dabei aber darauf, dass ihr den richtigen Pokémon-Erweiterungspass kauft, ansonsten gibt es kein Geld zurück.

Was haltet ihr davon, dass die Funktion im Pokémon Schwert und Schild-DLC eingebaut wurde? Wünscht ihr es euch dauerhaft?