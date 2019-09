Pokémon Schwert & Schild: Lauchzelot-Fans ehren neuen Liebling

Die Pokémon Schwert und Schild-Macher lassen die Katze aus dem Sack. Beziehungsweise die Ente, aber ihr wisst schon: Der Leak/Leek stimmt und der mysteriöse Glitch entpuppt sich als das ritterliche Galar-Pokémon Sirfetch'd beziehungsweise Lauchzelot.

Der stattliche Erpel trägt eine Lauchstange als Waffe und begeistert die Massen. Lauchzelot fliegen sämtliche Herzen der Pokémon-Fans zu, die ihren Gefühlen im Netz freien Lauf lassen.

Lauchzelot wirkt arrogant, aber trotzdem liebenswert

Enten-Pokémon kommen einfach gut an. Vor allem aber Lauchzelot, und das liegt nicht nur am Namen. Oder am Aussehen und der Bewafffnung, nein. Einen Großteil der Faszination und Liebenswürdigkeit dürfte die Tatsache machen, dass Lauchzelot aka Sirfetch'd die Galar-Evolution von Porenta darstellt.

And all four of the #Sirfetchd all together... #PokemonSwordandShield



Man, I'm so ready for this game. pic.twitter.com/W7MEK0IN8I — katieyeet ? (@kyu_art) September 19, 2019

Hässliches Entlein? Porenta gehört nämlich zu den Pokémon, die schon von Anfang an dabei sind, aber sträflich vernachlässigt wurden. Porenta war auch berühmt-berüchtigt dafür, ziemlich schwach und damit einigermaßen nutzlos zu sein. Aber jetzt ist die Zeit des unscheinbaren Pokémon gekommen.

Sirfetch'd beziehungsweise Lauchzelot perfektioniert die Story des hässlichen Entleins, das sich zum schönen, beeindruckenden Schwan mausert. Wer sich über Porenta lustig macht, bekommt es in Pokémon Schwert und Schild künftig mit Lauchzelot zu tun. Und über dieses Pracht-Pokémon wagt keiner zu scherzen.

Pokémon-Fans feiern Lauchzelot mit großartigen Kunstwerken

Aber Spaß beiseite: Lauchzelot kommt bei den Pokémon-Fans durch die Bank extrem gut an. Dementsprechend trenden die Namen auf Twitter und Fans fluten das Netz mit Kunstwerken, auf denen Lauchzelot zu sehen ist.

Selbstverständlich variieren die Kunstwerke der Lachzelot-Jünger. Es gibt alles, vom süßen kleinen Enterich, der in die Arme genommen werden muss, weil er trotz allem immer noch so niedlich ist, bis hin zum ritterlichen Tjost mit anderen Pokémon – selbstverständlich im Stile einer mittelalterlichen Wandmalerei.

wanted to do something for sirfetchd in between work :''') ok back to commissions pic.twitter.com/Hqs387KOtT — ??? (@calmeremerald) September 18, 2019

Official site says #Sirfetchd duel Escavalier, so I made art of the two in a medieval tapestry style pic.twitter.com/AxGBZCEkwi — arkeis (@ArkeisArts) September 18, 2019

Would I spend too much time on a single #pokemon medieval marginalia joke designed for about a dozen people to get? WOULD I? #sirfetchd pic.twitter.com/TxOiF5y58a — V. Ong (@vanathematic) September 18, 2019

Allein der Name begeistert wahnsinnig viele Pokémon-Fans.

Lauchzelot wird eine neue Beleidigung werden — Xoni (@Xonikoso) September 18, 2019

ich hoffe ja, dass die person, die mit die sich den namen lauchzelot ausgedacht hat, eine gehaltserhöhung bekommen hat. — Captain Lesbian ? (@DieKatzenhai) September 18, 2019

Lauchzelot alter, ich hätte ja mit allem gerechnet aber nicht damit. Wird also Pokemon Schwert bei mir ?



Nintendo schafft es nach all den Jahren immer noch mich zu überraschen. Als nächstes kommt Mario Sunshine HD oder so, ich sag's euch. — Trash Mammal!???? (@ZookieDookie) September 18, 2019

die weiterentwicklung von porenta heißt LAUCHZELOT und das ist das beste, was ich je im leben gesehen habe pic.twitter.com/SdcCIb8UXa — wladi ?? (@Schlumpfkanone) September 18, 2019

Sagt lieber nichts Falsches über Lauchzelot.

Trainer: ok sirfetch’d time to play!

Sirfetch’d: fucking stabs you pic.twitter.com/SED8WWnKdJ — Roscoe (@fluzzard24) September 18, 2019

Das Beste sind aber wahrscheinlich die Kombinationen:

Sirfetch'd is an actual Onion Knight! pic.twitter.com/FDVAkD5I3z — Ultima (@UltimaShadowX) September 18, 2019

I made a meme please laugh (i really love this pokemon design) #Sirfetchd #Pokemon pic.twitter.com/u2TyxqReHU — Anett/Cecilia @Blue Lions (@AnettFukuhara) September 18, 2019

Wie findet ihr Lauchzelot? Welches Bild ist euer Favorit?