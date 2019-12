Wer in Pokémon Schwert und Schild munter Tränke und Bälle kauft und nebenbei gerne in Boutiquen shoppt, der ist schnell sei hart verdientes Geld los. Glücklicherweise kennen clevere Trainer einige Methoden und Tricks, mit denen sich die Pokédollar-Börse fix wieder auffüllen lässt.

Verkauft wertvolle Items

In der Galar-Region findet ihr einige Items, die einen hohen Wert besitzen und nur existieren, damit ihr sie verkaufen könnt, unter anderem:

Nugget

Riesennugget

Perle

Riesenperle

Tri-Perle

Sternenstaub

Sternenstück

Fundorte: Diese Gegenstände findet ihr überall in der Galar-Region verteilt, ihr könnt die meisten aber auch in der Naturzone farmen. Es lohnt sich, das Open World-Areal abzugrasen und die leuchtend aufblinkenden Items einzusacken.

Besorgt euch ein Münzamulett

Was bringt das Item? Wenn ihr es einem Pokémon zum Tragen gebt und es im Kampf einsetzt, wird das gewonnene Preisgeld verdoppelt.

Fundort: Am Eingang der Galar-Mine 2, hinter dem Ortsschild direkt am Eingang am Engine-Ortsrand.

Geld farmen - Das ist die effektivste Methode

Wenn ihr die Story durchgespielt habt und euch im Endgame befindet, dann könnt ihr außerdem von einer sehr effektiven Farming-Methode profitieren.

Was ihr dafür braucht?

das oben erwähnte Münzamulett

ein Gigadynamax-Mauzi

Wie ihr das Gigadynamax-Mauzi bekommt

Wer zwischen dem 15. November und dem 15. Januar 2020 Pokémon Schwert und Schild spielt, der bekommt als Frühkäufer-Bonus ein Mauzi geschenkt, das sich gigadynamaxieren kann.

Ihr erhaltet Gigadynamax-Mauzi als Geheimgeschenk:

öffnet das Menü mit X

geht auf den Punkt Geheimgeschenk

wählt Geheimgeschenk erhalten

klickt dann auf per Internet empfangen

ihr erhaltet Gigadynamax-Mauzi

Wie die Farming-Methode funktioniert

Für den Farming-Trick braucht ihr Gigadynamax-Mauzi unbedingt, weil es in seiner Gigadynamax-Form eine besondere Attacke beherrscht: Münzregen.

Was bewirkt die Münzregen-Attacke? Setzt ihr diese Attacke einmal in einem Kampf ein, wird das Preisgeld 100x erhöht, setzt ihr sie dreimal ein, dann 300x. Habt ihr das Münzamulett ausgerüstet, dann sogar 600x.

Wie ihr sie am effektivsten einsetzt:

trainiert Gigadynamax-Mauzi mindestens auf Level 84

gebt Gigadynamax-Mauzi unbedingt das Münzamulett zum Tragen

nehmt an den Turnieren des Champs in Score City teil

Was sind die Turniere des Champs? Im Score Stadion von Score City könnt ihr nach Ende der Story eure eigenen Turniere gegen die KI veranstalten. Sprecht einfach mit dem Liga-Angestellten am Empfang und ihr startet das Turnier. An jedem Wettbewerb nehmen inklusive euch selbst acht Trainer teil, alle mit Pokémon auf Level 60 bis 70.

Da ihr euer Mauzi vorher brav trainiert habt, sollten die Kämpfe allerdings kein Problem und schnell gegessen sein.

Was ihr tun müsst? Kämpft mit eurem Gigadynamax-Mauzi und setzt Münzregen drei Mal in einem Kampf ein. Bedenkt dass die Attacke, keine Wirkung auf Monster vom Typen Geist hat. Nichtsdestotrotz könnt ihr mit dieser Methode ordentlich Geld anschaufeln, in einem Kampf könnt ihr hier fast schon 99.999 Pokédollar verdienen.Die Dauer eines Turnieres beläuft sich auf 15 bis 20 Minuten.

