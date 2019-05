Pokémon Schwert & Schild: So sehen die Starter im Real-Look aus

Detective Pikachu hat das geschafft, was nur wenige Fans für möglich hielten - ein kompletter Film, der echte Menschen und Pokémon auf der Leinwand vereint. Doch die realistische Darstellung der Pokémon funktioniert und sieht sogar ziemlich knuffig aus. Jetzt können wir uns auch die drei Starter aus Pokémon Schwert und Schild in diesem Look anschauen, einem Künstler des Kinofilms sei Dank.

RJ Palmer hat eine interessante Geschichte hinter sich. Nachdem er vor Jahren damit anfing, Pokémon als realistische Dinosaurier zu zeichnen, wurde man auf ihn aufmerksam und am Ende landete er bei der Produktion von Detective Pikachu. Dort konnte man seine Fähigkeit, Pokémon realistisch aussehen zu lassen, schließlich gut gebrauchen.

Jetzt hat er sein Können bei den neuen Starter-Pokémon der 8. Generation angewandt:

I wanted to spend a bit more time on Sobble since it was looking a bit unfinished compared to the Grookey and Scorbunny. Now you can easily see all three Realistic Pokémon starters here instead of hunting for the individual tweets. pic.twitter.com/aluUm5Sez2