Pokémon Schwert & Schild-Fan cheatet genial beim Ausbrüten von Eiern

Wie in den Vorgängern sperrt ihr eure Pokémon in Schwert & Schild nicht nur in einen Pokéball, sondern brütet die kleinen Monsterchen auch aus Eiern aus. Das Ausbrüten nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch, allerdings ist das Prozedere dank der Joy-Cons der Switch diesmal wirklich leicht auszutricksen.

Wie ihr schnell (und mühelos) Eier ausbrütet

Wie wir normalerweise Eier ausbrüten (sollten)? Wie in den alten Pokémon-Spielen geben wir in Schwert und Schild unsere Pokémon, die sich paaren sollen, in einer Pension ab. Nach einer Weile erhalten wir ein Ei. Um daraus ein Pokémon schlüpfen zu lassen, müssen wir Schritte sammeln. Entweder durch Laufen, oder durch Radfahren.

Das kann eine Weile dauern, muss es aber nicht.

So wird geschummelt: Faule Trainer spannen nämlich einfach ein Gummiband um den rechten und linken Analogstick der Joy-Cons. Dadurch bewegt sich der Charakter im Spiel von ganz alleine, ohne dass man einen Finger krumm machen muss.

Hier das Ganze als Video.

Was sagt die Community dazu? Die macht sich größtenteils einen Spaß daraus. "Wenn der Joy-Con-Drift mal nützlich ist", schreibt ein Reddit-User scherzhaft in Anspielung auf ein (wirklich nerviges) Problem mit dem Joy-Con-Controller.

Wie sich Eier außerdem schnell ausbrüten lassen

Wer auf die Gummiband-Methode lieber verzichten will, kann aber noch auf "legalem" Wege, das Ausbrüten von Eiern beschleunigen.

Befindet sich ein Pokémon mit der Fähigkeit "Flammkörper" in eurem Team, halbiert sich die Anzahl der Schritte, nach denen ein Monster aus einem Ei schlüpft. Einige Pokémon vom Typen Feuer besitzen diese Fähigkeit.

Mehr Infos zu Schwert & Schild: