Pokémon Schwert & Schild birgt ultra-seltene 2. Shiny-Form

Shinys in Pokémon Schwert und Schild sind verdammt selten. Die Chance, einem schillernden Monster zu begegnen, besteht lediglich 1 zu 4096. Aber das reicht dem neuen Hauptableger der Pokémon-Reihe offenbar noch nicht. Shiny-Jäger können sich ab sofort auf die Suche nach einer zweiten noch selteneren Shiny-Form machen.

Schwert und Schild-Spieler haben bereits erste Biester dieser besonderen Spezies gefangen und Dataminer bestätigen ihre absurd geringe Spawn-Wahrscheinlichkeit.

Was sind Shinys? Schillernde Pokémon, oder eben Shinys, unterscheiden sich farblich von ihrer herkömmlichen Version. Ein Shiny-Garados erstrahlt beispielsweise in rot, das normale Garados hingegen ist blau.

Zudem glitzern schillernde Pokémon bei Kampfbeginn - und genau in dieser Glitzeranimation unterscheidet sich die jetzt neu entdeckte Shiny-Form von der herkömmlichen.

Wie unterscheiden sich Square Shinys von normalen Shinys? "Square Shinys" (dt. eckige Shinys) nennen Spieler die neue Spezies in Schwert und Schild. Der Grund? Ihr Glitzer entspricht Diamanten, herkömmliche Shinys glitzern hingegen in Sternen.

