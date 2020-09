Mit dem ersten DLC-Teil Die Insel der Rüstungen brachte Entwickler Game Freak bereits zahlreiche bekannte Pokémon zurück in die Schwert & Schild-Editionen. Der zweite Teil des Erweiterungspasses, Die Schneelande der Krone, wird ebenfalls altbekannte Pokémon einführen. Das auch das beliebte Drachen/Flug-Pokémon Dragoran dazugehört, wird immer wahrscheinlicher (via Dexerto).

Pokédex-Eintrag weist auf Dragorans Rückkehr hin

Bereits im Juni fanden Dataminer wohl heraus, welche Pokémon alle mit dem Schneelanden-DLC in die 8. Generation zurückkehren werden. Damals stand Dragoran mit seinen Vorstufen Dratini und Dragonir bereits auf der Liste. Ein Pokédex-Eintrag des selbst erst neu hinzugefügten Drachen/Wasser-Pokémon Seedraking scheint jetzt die Vermutungen von Dragorans Rückkehr weiter zu bestärken.

Im deutschen Pokédex von Schwert und Schild heißt es: "Wenn ein Sturm aufzieht, schwimmt es an die Meeresoberfläche. Stößt es auf ein Dragoran, bricht ein erbitterter Kampf zwischen ihnen aus."

Wie wahrscheinlich ist es, dass Dragoran zurückkehrt?

Die bisherigen Leaks lassen stark annehmen, dass wir mit dem zweiten DLC Die Schneelande der Krone Dragoran zurückbekommen. In der Regel nennt Game Freak andere Pokémon in Pokédex-Einträgen nur, wenn sie auch in den Spielen anzutreffen sind.

Außerdem würde es zum zweiten Update passen, dass seinen Fokus mehr auf legendäre und seltene Pokémon zu legen scheint. Und nicht zuletzt hat ein beliebtes Pokémon wie Dragoran noch keine Mega-Entwicklung oder eine alternative Dynamax-Form erhalten. Eine Galar-Form wäre demnach eine interessante Option.

Release und Inhalte des zweiten Schwert & Schild-DLCs

Der zweite Teil des Pokémon Schwert & Schild-Erweiterungspasses Die Schneelande der Krone erscheint diesen Herbst. Ein genauer Termin steht noch aus.

Wir dürfen uns aber über ein verschneites Gebiet mit neuen Pokémon, neuer Mehrspieler-Funktion und anderen Neuerungen freuen. Und vielleicht wird es auch ein weiteres praktisches Feature geben:

Wie sehr wünscht ihr euch Dragoran in Pokémon Schwert & Schild zurück? Hofft ihr auf eine spezielle Galar-Form?