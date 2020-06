Um den Release des ersten Pokémon Schwert & Schild-DLC Die Insel der Rüstungen zu feiern, haben Nintendo und Game Freak ein Event gestartet, durch das die Spieler ein Shiny Zeraora freischalten können. Das Ziel wurde bereits erreicht, nachdem eine Million Spieler Zeraora besiegt haben. Seitdem geht es darum, Rüstungserze zu verdienen.

Zeraora von über eine Millionen Spieler besiegt

Während des Pokémon Schwert & Schild-Events können Spieler in Dyna-Raids gegen das mysteriöse Pokémon Zeraora antreten. Die Aufgabe besteht darin, dass eine Million Spieler das Pokémon besiegen. Als Belohnung erhalten sie ein Shiny Zeraora. In den Raid-Kämpfen ist es nämlich nicht möglich, es anschließend zu fangen.

Shiny Zeraora bereits freigeschaltet: Zusammen schafften es bereits über eine Million Pokémon Schwert & Schild-Spieler frühzeitig, das seltene Elektro-Pokémon zu besiegen. Laut Twitter waren es sogar bereits 1.435.283 Spieler (Stand: 24.06). Damit erhalten die Teilnehmer nicht nur ein Shiny Zeraora, sondern auch Rüstungserze.

Rüstungserze durch weitere Spieler

Denn auch wenn das Shiny Zeraora bereits freigeschaltet wurde geht das Event noch weiter. Für alle weiteren 100.000 Spieler, die Zeraora besiegen, kommt jeweils ein Brocken Rüstungserz als Belohnung hinzu. Da die Grenze bei 2 Millionen Spielern liegt, können so letztendlich zehn Rüstungserze im Event freigeschaltet werden. Die Wertgegenstände können im DLC Die Insel der Rüstung eingesetzt werden, um seinen Pokémon im Dojo neue Attacken beizubringen.

So erhaltet ihr die Belohnungen: Seit dem 17. Juni läuft das Zeraora-Event. Pokémon Schwert & Schild-Spieler haben noch bis zum 28. Juni 2020 die Möglichkeit, daran teilzunehmen, indem sie in Dyna-Raids Zeraora besiegen. Dafür ist der DLC Die Insel der Rüstungen nicht erforderlich.

Voraussetzung: Falls ihr an dem Event erfolgreich teilgenommen habt, können das schillernde Zeraora, sowie die jeweils freigeschalteten Rüstungserze, über Pokémon Home eingelöst werden. Das funktioniert vom 30. Juni bis zum 6. Juli 2020 über das Geheimgeschenk-Menü in der mobilen Pokémon Home-App. Diese muss dabei mit eurer Edition von Pokémon Schwert & Schild verknüpft sein. Außerdem müsst ihr zwischen dem 17. Juni und 6. Juli 2020 ein Pokémon in Pokémon Home gelagert oder übertragen haben.

Was haltet ihr von dem Event? Habt ihr bereits mitgemacht?