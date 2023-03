Pokémon Karmesin/Purpur: Ashs Quajutsu verschwindet morgen für immer - sichert es euch schnell

Das besondere Quajutsu hat spezielle Fähigkeiten. Sichert es euch schnell für Switch.

Schon morgen (am 27. März) beginnt die Abschaltung des eShops für Wii U und Nintendo 3DS. Dadurch gehen nicht nur zahlreiche Spiele, sondern auch ein ganz besonderes Pokémon verloren. Bevor der Stecker endgültig gezogen wird, solltet ihr die Chance nutzen und euch das seltene Taschenmonster für Pokémon Karmesin & Purpur sichern. Wie verraten euch, wie das geht.

Ashs Quajutsu: Sichert euch das seltene Pokémon für Karmesin/Purpur

Worum handelt es sich? Das besagte Pokémon ist das Quajutsu, mit dem Ash im Pokémon-Anime seine Kämpfe bestreitet. Es sieht nicht so aus wie ein gewöhnliches Quajutsu, sondern passt sein Aussehen dem von Ash an.

Es ist das einzige Pokémon, das in den Spielen die Spezialfähigkeit „Freundschaftsakt“ besitzt. Dadurch wechselt es in die Ash-Quajutsu Form, wodurch sich die Stärke von Wasser-Shuriken auf 20 erhöht und die Attacke dreimal trifft.

Wie bekomme ich das Pokémon? Um das Pokémon zu erhalten, müsst ihr die Spezial-Demoversion von Pokémon Sonne und Mond auf eurem Nintendo 3DS herunterladen. Dort bekommt der Protagonist zu Beginn einen Brief, in dem der Absender viel Spaß mit dem mitgesendeten Pokémon Quajutsu wünscht.

Danach müsst ihr die Demo durchspielen, mit Professor Kukui reden und das Pokémon ins Hauptspiel übertragen. Dort könnt ihr im Pokécenter Ashs Quajutsu annehmen.

Wie geht es weiter? Um das Pokémon nun auf die Nintendo Switch zu bekommen, sind die folgenden Schritte nötig:

Ladet euch die Software Pokémon Bank herunter

Transferiert Ashs Quajutsu nach Pokémon Bank

Wählt im Hauptmenü „Übertrage Pokémon zu Pokémon HOME“ aus

Sucht die entsprechende Box aus, in der sich Quajutsu befindet

Öffnet Pokémon HOME auf der Switch oder dem Smartphone

Auf dem Smartphone: Wählt das grüne Menü-Icon, geht zu „Optionen“ und wählt „Pokémon übertragen“, „Übertragung starten“ und dann „Starten“

Auf der Nintendo Switch: Wählt „Übertragen“ und klickt auf „Übertragung starten“ bzw. „Starten“

Wählt „Fertig!“, „Anzeigen“ und tippt dann den generierten Übertragungsschlüssel aus Pokémon HOME in Pokémon Bank ein

Im Anschluss müsst ihr nur noch warten, bis die Übertragung abgeschlossen wurde. Daraufhin könnt ihr Ashs Quajutsu aus Pokémon HOME in ein kompatibles Switch-Spiel eurer Wahl transferieren.

Darauf müsst ihr zusätzlich achten

Aktuell ist Pokémon Karmesin & Purpur leider nicht kompatibel mit Pokémon HOME, doch die Unterstützung dafür soll in der kommenden Zeit erfolgen.

Es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht: In Pokémon in Karmesin & Purpur hat Ashs Quajutsu nicht mehr sein cooles Aussehen. Wechselt es in die Spezialform, steigen lediglich sein Angriff, Spezial-Angriff und seine Initiative. In Pokémon Schwert & Schild und Strahlender Diamant & Leuchtende Perle behält es jedoch noch seine Ash-Form.

Bedenkt, dass ihr den Schlüssel innerhalb von drei Minuten eingeben müsst, sonst verschwindet er und ihr müsst einen neuen anfordern. Außerdem muss Pokémon Bank auf Version 1.5 oder höher aktualisiert sein, damit die Übertragung klappt.

Es fallen Extrakosten bei der Nutzung von Pokémon HOME und Pokémon Bank an. Bedenkt das dabei, wenn ihr euch Ashs Quajutsu sichern wollt.

Welches Pokémon wollt ihr euch vor dem großen Shutdown noch sichern?