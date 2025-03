Glückspilz findet vollkommen verschmutztes Pokémon-Spiel wieder, das 6 Jahre im Dreck gelegen hat - als er es anschmeißt, ist sogar noch ein Spielstand drauf

Dieses Stück Dreck hätten wir auch nicht unbedingt als Pokémon-Spiel erkannt. (Bild: Reddit/ Lzzz4)

Verlieren wir im eigenen Heim etwas, ist das meistens keine große Sache – früher oder später finden wir es unweigerlich wieder. Ganz anders sieht es da schon bei Gegenständen aus, die uns draußen aus Hosentaschen und Co. fallen. Meistens sind sie dann für immer verloren.

Das dürfte sich auch dieser Fan gedacht haben, als ihm 2018 Pokémon Sonne verloren ging. Nun hat die Person das Spiel aber doch noch wieder gefunden. Nicht nur das, obwohl die Cartridge über sechs Jahre lang bei Wind und Wetter draußen lag und vollkommen verdreckt ist, lässt sich das Spiel sogar noch anschmeißen.

Fan kann seinen Pokémon-Spielstand von 2018 einfach weiterspielen

"Ich hab draußen sauber gemacht und hab das hier gefunden, meine Kopie von Pokémon Sonne aus der Mittelschule.", erzählt User Lzzz4 auf Reddit, "Der letzte Speicherstand ist vom 7. November 2018, vermutlich um die Zeit, als ich es verloren habe. Das heißt, es lag ungefähr sechs Jahre draußen und funktioniert noch."

Zu dem Post hat der Spieler oder die Spielerin auch noch ein paar Bilder beigefügt, die die Cartridge sowohl draußen im Dreck als auch nach dem Saubermachen zeigen.

Wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist, befand sich das Spiel äußerlich in einem ziemlich schlechten Zustand. Die komplette Cartridge ist von Dreck geschwärzt, vom ursprünglichen Logo ist nichts mehr zu erkennen. Kein Wunder also, dass das Spiel so lange unentdeckt blieb.

Nach dem Säubern lässt sich erkennen, dass die Cartridge zumindest von außen unbeschädigt ist. Dieser Eindruck hat sich auch bestätigt, als User Lzzz4 das Spiel in einen 3DS gesteckt hat – das Spiel funktioniert nicht nur noch immer, auch sein Spielstand von 2018 ist noch drauf.

Das ist schon ein kleines Wunder für sich, nachdem das Spiel so lange den Elementen ausgesetzt war. Offenbar war die Cartridge im Dreck aber gut genug geschützt, dass die Kontakte und das Innenleben nicht beschädigt wurden.

Lzzz4 ist übrigens nicht die einzige Person, die so einen Glücksfund verzeichnen kann. In den Kommentaren erklärt ein User namens JennaAkaNinjaStar, dass er oder sie einmal Animal Crossing Wild World verloren habe.

Die Person hat das Spiel später wiedergefunden und konnte es sogar noch benutzen, nachdem es Regen und Schneestürme überlebt hatte – allerdings nicht, bevor der User sich ein neues Spiel gekauft hatte.

Ähnlich erging es auch Lzzz4. Nachdem der Fan nämlich lange erfolglos nach der Cartridge gesucht hatte, hatte er sich Pokémon Ultra-Sonne geholt, das er auch heute noch besitzt.

Habt ihr einen alten Spielstand auf einem verlorenen Spiel, den ihr heute gern nochmal anschmeißen würdet?