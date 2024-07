Pokémon-Spieler meistert nach über 18 Jahren die ultimative Shiny-Herausforderung - lebt den Sammlertraum aller Fans

Wir gratulieren Reddit-User wolfmanoh zu seinem Erfolg, denn der“Living Shiny Pokédex“ gilt als ultimative Challenge für alle Pokémon-Fans.

Die Pokémon-Spiele sind nicht gerade für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Dennoch könnt ihr zum Beispiel mit kompetitiven Herausforderungen mehr aus den Spielen herausholen. Wenn ihr jedoch die ultimative Beschäftigung wollt, dann könnt ihr euch wie Reddit-User wolfmanoh ins Sammeln stürzen.

Fan füllt “Living Shiny Pokédex“ nach 18 Jahren

Auf Reddit teilt wolfmanoh ein Video, in dem er oder sie den vervollständigten “Living Shiny Pokédex“ präsentiert:

Was ist der “Living Shiny Pokédex“? Anders als beim gewöhnliches Pokédex, setzen sich die Spieler*innen hier das Ziel, von jedem einzelnen Pokémon-Exemplar eines zu besitzen. Darin sind auch alle Entwicklungsstufen der einzelnen Pokémon eingeschlossen.

Konkret bedeutet das, dass ihr nicht einfach ein Glumanda zu Glurak entwickeln könnt, um damit die Entwicklungsreihe abzuschliessen. Ihr benötigt jeweils ein Glumanda, Glutexo und schließlich auch Glurak.

Für den “Living Shiny Pokédex“ braucht ihr von jedem Exemplar zudem das entsprechende Shiny. Das heißt, dass ihr in unserem Beispiel mindestens drei schillernde Glumandas bräuchtet, die ihr dann jeweils einmal bis Glutexo und schliesslich auch einmal bis Glurak entwickelt. Damit wären dann drei Einträge für den “Living Shiny Pokédex“ gesichert.

Ihr könnt euch also vorstellen, was für ein gewaltiges Unterfangen ein solcher “Living Shiny Pokédex“ ist. Aktuell hat wolfmanoh beinahe alle Pokémon (außer Manaphy, aber dieses Pokémon ist durch den mühsamen Grind zum Shiny berühmt-berüchtigt bei der Community und wird darum öfters bei solchen Challenges ausgelassen).

Mit Pokémon-Legenden: Z-A werden wahrscheinlich schon neue Taschenmonster hinzukommen, die gesammelt werden wollen:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

In den Kommentaren erfahren wir auch einiges über die Reise von wolfmanoh bis hin zur erfüllten Challenge – an der Stelle gehen wir übrigens davon aus, dass wolfmanoh den Pokédex fair ohne Hilfe von Cheats füllen konnte. Einerseits behauptet wolfmanoh das selbst und andererseits bringt er oder sie viele Beispiele und Informationen zur selbst auferlegten Challenge. wolfmanoh hat aber durchaus Hilfestellungen wie Pokémon Go benutzt, wo sich manche Shinys durch Community Days einfacher fangen lassen.

Auch wenn wolfmanoh seit 23 Jahren Pokémon spielt, hat wolfmanoh die Shiny-Challenge erst ab der vierten Pokémon-Generation gestartet. Damals ist wolfmanoh in Pokémon Diamant einem schillernden Kleinstein begegnet, welches das Shiny-Pokémon des Projektes darstellt. Schabelle ist hingegen das letzte schillernde Pokémon, das wolfmanoh für den Abschluss des “Living Shiny Pokédex“ gefangen hat.

Die Lieblings-Shinys von wolfmanoh sind hingegen Rayquaza und Metagross – beides solide Wahlen, wie wir finden. Auch wenn damit aktuell der “Living Shiny Pokédex“ von wolfmanoh erstmal abgeschlossen ist, bildet es natürlich den perfekten Grundstein, um den Pokédex mit weiteren Ablegern der Reihe fortzuführen. Wenn das Projekt von wolfmanoh euer Interesse geweckt hat, empfehlen wir einen Blick in seine oder ihre Reddit-Historie, da ihr dort die unterschiedlichsten Infos und Anekdoten zur ultimativen Herausforderung entdecken könnt.

Spielt ihr die Pokémon-Spiele jeweils einmal durch und gut ist, oder widmet ihr euch nach den Hauptspielen ebenfalls solchen eigenen Projekten?