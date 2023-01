Pokémon Strahlender Diamant: Nintendo Switch-Hit jetzt günstig bei Amazon im Angebot

Update: Amazon hat das Angebot für die deutsche Version leider schon wieder beendet, als wir den Artikel gerade erst veröffentlicht hatten. Die internationale PEGI-Version mit englischer Verpackung gibt es aber derzeit trotzdem noch günstiger:

Ursprüngliche Meldung:

Falls ihr dem neuen Open-World-Ansatz von Pokémon Purpur und Karmesin nichts abgewinnen könnt und lieber ein klassisches Abenteuer wollt oder schlicht noch das Pokémon aus dem Jahr zuvor nachholen möchtet, habt ihr Glück: Bei Amazon gibt es nämlich gerade Pokémon Strahlender Diamant im Sonderangebot. Für das Ende 2021 exklusiv für Nintendo Switch erschienene Taktik-RPG zahlt ihr jetzt nur noch 35,99€ und bekommt somit 43 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP von 62,99€. Die Pegi-Version mit englischer Verpackung ist sogar noch etwas günstiger:

Günstiger gibt es das Spiel laut Vergleichsplattformen momentan bei keinem anderen Händler. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Pokémon Leuchtende Perle gibt es übrigens leider nicht so günstig, hier liegt der Amazon-Preis momentan bei 50,42€. Damit ist es sogar noch etwas teurer als das Anfang 2022 erschienene Pokémon-Legenden: Arceus und die jüngsten Serienteile Pokémon Purpur und Karmesin, die alle unter 50€ liegen:

Was ist Pokémon Strahlender Diamant?

2:32 Pokémon Diamant/Perl - Gameplay-Trailer zum Switch-Remake

Bei Pokémon Strahlender Diamant handelt es sich um eine 2021 erschienene Neuauflage des ursprünglich 2007 für Nintendo DS veröffentlichten Pokémon Diamant. Technisch wurde das Switch-Remake komplett runderneuert. Statt Pixelgrafik gibt es eine moderne, bunte 3D-Welt. Euren Charakter steuert ihr trotzdem größtenteils aus der traditionellen Perspektive von schräg oben.

Inhaltlich bleibt die Switch-Version dem Original weitgehend treu. Wir erkunden also erneut die Sinnoh-Region, die sich durch ihre abwechslungsreichen Landschaften mit Wäldern, Seen, Höhlen und dem schneebedeckten Kraterberg auszeichnet. Unsere Aufgabe ist es, alle 490 Pokémon der Region zu fangen. Auch am Gameplay hat sich im Grunde wenig geändert, von ein paar kleineren neuen Features und Verbesserungen an der Steuerung abgesehen. Mehr über Pokémon Strahlender Diamant könnt ihr in unserem großen Test erfahren:

44 2 Mehr zum Thema Pokémon Diamant/Perl für Switch im Test: Liebevolles Remake einer fantastischen Generation