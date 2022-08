Pokémon Karmesin/Purpur-Stream zeigt uns schon diese Woche neue Infos

Der offizielle Pokémon-Twitterkanal hat einen neuen Pokémon Presents-Stream angekündigt, der uns diverse Updates zu Apps und Videospielen geben soll, darunter auch das kommende Pokémon Karmesin und Purpur.

Wann läuft der Stream? Los geht's bereits am Mittwoch den 8. August 2022 um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Wo kann ich den Pokémon-Stream schauen? Ihr könnt das Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon anschauen.

Was wird im Stream zu sehen sein?

Allzu viele Infos gibt es bis auf das Datum noch nicht. Wir wissen nur, dass es Updates zu Pokémon-Apps und mehreren Spielen geben soll, darunter auch Pokémon Karmesin und Purpur. Das scheint wenig verwunderlich, immerhin erscheint der Titel Ende des Jahres und die Vorbestellungen starten im Japan einen Tag nach dem Stream, also am 4. August.

Ein wenig spekulieren können wir aber durchaus. Höchstwahrscheinlich bekommen wir einen neuen Trailer zur neunten Generation zu sehen. Mit der App könnten etwa Pokémon Home oder Go gemeint sein, die womöglich ein neues Update bekommen. Welche weiteren Pokémon-Spiele Teil der Präsentation sein könnten, ist aber nicht sicher. Möglich wäre natürlich noch, dass Pokémon-Legenden: Arceus ebenfalls einen Auftritt hat. Auch Monate nach Release des Ablegers hoffen so manche Fans noch auf einen großen DLC, wie ihn etwa Pokémon Schwert und Schild seinerzeit bekommen hat.

Zur Auffrischung könnt ihr euch hier den aktuellen Trailer zu Karmesin und Purpur anschauen:

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November 2022 exklusiv für die Nintendo Switch. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe bietet das Spiel auch einen Koop-Modus für bis zu vier Personen, in dem ihr gemeinsam die Welt erkunden könnt.

Was erhofft ihr euch vom Pokémon-Stream am Mittwoch?