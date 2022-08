Pokémon Attacken-Fakt offenbart: Ich habe 23 Jahre lang mit einer Lüge gelebt

Habt ihr schon einmal vom Mandela-Effekt gehört? Kurz gesagt handelt es sich dabei um ein psychologisches Phänomen, bei dem sich Menschen kollektiv an eine Sache erinnern, die in der Realität aber gar nicht stimmt. Mandela-Effekte treten auch im Pokémon-Kosmos auf und in einem wirklich spannenden Thread aus dem Pokémon-Reddit finden sich nun etliche Beispiele dafür. Eines hat mich persönlich dabei besonders verblüfft.

Tangela beherrscht gar kein Wickel

Ja, richtig gelesen. Ich hatte es auch falsch in Erinnerung. Tangela beherrscht die Attacke "Wickel" nicht, aber trotzdem bin ich seit dem Release der Roten und Blauen Edition im Jahr 1999 aus irgendeinem Grund davon ausgegangen. Wahrscheinlich einfach, weil Tangela ein Pflanzenmonster ist, das aus Tentakeln besteht. Deshalb muss es ja "Wickel" beherrschen, dachte ich.

Ein Blick ins PokéWiki zeigt: Tangela erlernt "Wickel" weder durch Levelaufstieg noch durch eine TM. Tatsächlich aber beherrscht das Pflanzenpokémon mit "Klammergriff" eine ähnliche Attacke, die nur minimale Unterschiede in Sachen Stärke und Genauigkeit im Vergleich zu "Wickel" aufweist. Letztere Attacke ist mir aber geläufiger, womöglich dachte ich deshalb, Tangela würde sie auf dem Kasten haben.

Linda Sprenger Linda ist seit der Roten und Blauen Edition riesiger Fan der RPG-Reihe von GameFreak und hat seitdem jeden Ableger rauf und runter gespielt. Trotz angehäuftem Nerd-Wissen rundum die bunten Taschenmonster bleibt sie vor dem Mandela-Effekt nicht verschont. Tangela kann doch kein Wickel? Okay, wieder was gelernt. Aber immerhin kann Linda die Namen der ersten 150 Pokémon noch allesamt auswendig.

Noch mehr Pokémon-Kuriositäten:

Im Reddit-Thread werden noch weitere Beispiele für den Mandela-Effekt bei Pokémon genannt: Habt ihr gewusst, dass das Käfer/Flug-Pokémon Yanmega gar kein "Fliegen" erlernen kann? Tatsächlich sind Ramoth, Genesect und Vikavolt die einzigen Monster vom Typ Käfer, die sich die VM "Fliegen" aneignen können, haben dabei aber gar nicht den Zusatztypus "Flug".

Lustigerweise macht uns Reddit-Mitglied SluggJuice darauf aufmerksam, dass es in Yanmegas Pokédex-Eintrag heißt, dass das Libellen-Pokémon sogar Menschen tragen könnte. Für die VM "Fliegen" hat seine Kraft am Ende wohl doch nicht gereicht.

Auch weitere Mythen haben sich in der Community gefestigt, so glaubten mehrere Leute im Thread etwa dass der Typ Kampf gegen sich selbst sehr effektiv sei oder dass Pikachu im Anime eine schwarze Schwanz-Spitze hätte.

Dachtet ihr ebenfalls, dass Tangela die Attacke Wickel beherrscht oder habt euch an andere Dinge falsch erinnert?