"Ich hab die Nase voll": Crimson Desert-Dev ist die Vorwürfe, dass sie PS5-Gameplay "verstecken" leid - zeigt trotzdem kein PS5-Gameplay

Crimson Desert erscheint schon bald, über die Konsolenversion wissen wir aber noch immer nicht viel.

Kurz vor dem Release von Crimson Desert fragen sich viele Leute noch, ob das Spiel die vielen Inhalte und Systeme in einem spaßigen Gesamtkonzept vereinen kann. Aber auch zur Technik gibt es noch Fragezeichen. Während die ersten Einschätzungen aus den Previews zur PC-Version durchaus positiv ausfallen, haben wir zwei Wochen vor der Veröffentlichung noch immer nichts von der Konsolenversion gesehen.

Es ist also nicht verwunderlich, dass Fans und Interessierte zumindest skeptisch sind und einige sogar von einem neuen "Cyberpunk-Desaster" ausgehen. Will Powers, der PR & Marketing Director bei Pearl Abyss, zeigt sich davon gerade genervt.

"Wir verstecken nichts!"

Auf X antwortete Powers auf einen Tweet und ging auf das Thema ein. Dort schrieb er:

Wir verstecken nichts und ich habe die Nase voll davon, mich immer wiederholen zu müssen. Ich habe es bereits 100 mal gesagt, dass wir das [Informationen zur Konsolenversion, Anm. d. R.] noch vor dem Launch enthüllen werden, um Leuten ausreichend Zeit für eine Vorbestellung zu geben. Wir sagen das ganz offen ... Lasst uns mal machen. Bitte und danke! [via X]

29:34 Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt

Die Reaktionen auf den Tweet fallen erwartungsgemäß eher nicht so gut aus. In einem der Top-Kommentare heißt es etwa: «"Let us cook" Das Spiel kommt in zwei Wochen raus, ihr solltet es also mal aus dem Ofen nehmen.» Andere wiederum erwarten insbesondere wegen der Aussage eine ähnliche Katastrophe, wie beim Last-Gen-Release von Cyberpunk 2077.

Ob es tatsächlich Probleme mit der Konsolenversion von Crimson Desert gibt, können wir zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, es könnte auch einfach alles super werden. Wir können die Bedenken aber durchaus nachvollziehen. Immerhin haben Konsolenversionen häufiger mit Problemen zu kämpfen und da geht es auch nicht nur um Extremfälle wie eben bei Cyberpunk.

Niedrige oder schwankende Framerates, mit der Zeit nachlassende Performance, niedrige Auflösungen, Bugs oder sogar Abstürze. Große Releases wie Borderlands 4, das Oblivion Remake oder Lords of the Fallen hatten etwa mit einigen dieser Probleme zu kämpfen und sind damit nicht allein.

Dazu kommt: Dass zwei Wochen vor dem Release noch keine genauen Daten zu den Konsolenversionen bekannt sind und noch kein umfangreiches Gameplay gezeigt wurde, ist auch schlicht recht unüblich. Das bedeutet zwar nicht, dass Pearl Abyss etwas "versteckt", wenn sie aber schlicht nichts zeigen, ist das am Ende nur Wortklauberei.

Jetzt bleibt Fans aber weiter nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben und offizielle Angaben, vor allem auch Tests, abzuwarten. Das ist aber generell keine schlechte Idee, Käufe oder gar Vorbestellungen laufen immerhin nicht weg.

Sobald wir Zugriff auf die Konsolenversionen haben und darüber berichten dürfen, werden wir euch natürlich auch mit allen Informationen versorgen. Bis dahin könnt ihr euch das oben verlinkte Preview-Video anschauen. Dort bekommt ihr zumindest schon einen guten Ersteindruck von den spielerischen und erzählerischen Qualitäten von Crimson Desert.

Freut ihr euch auf das Spiel und was erwartet ihr von der Konsolenversion?