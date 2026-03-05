Vater hat bis zu einem Unfall über 25 Jahre auf einer Pferdefarm gearbeitet - wird zum Gamer, weil er seinen Sohn RDR2 spielen sieht

Die Pferde in Red Dead Redemption 2 sind sehr realistisch umgesetzt.

Rockstars Open-World-Hit Red Dead Redemption 2 setzte mit seinem Release im Jahr 2018 neue Standards beim Detailgrad offener Welten. Besonders die Flora und Fauna des Spiels lässt die Wildnis des Westens sehr lebendig und echt wirken.



Sogar Ornithologen finden an der Vogelbeobachtung in dem Titel gefallen. Offenbar können auch die virtuellen Pferde mit ihren echten Vorbildern mithalten.

Tolle Vater-Sohn-Geschichte

Unter einem zwei Jahre alten Reddit-Post, in dem es eigentlich um das von einem Gamer-Papa gebaute Minecraft-Schloss geht, tauschen sich User über eigene Erfahrung mit ihren Eltern und Videospielen aus.

Der Reddit-User CantStandIdoits teilt dabei eine ganz besonders süße Geschichte:

"Mein Vater hatte seit den 90er Jahren kein Spiel mehr wirklich gespielt (abgesehen von alten Arcade-Spielen, die er mit mir auf diesen Plug-n-Play-Systemen spielte), und als RDR2 erschien, sah er mir beim Spielen zu und sagte 'Junge, gib mir den Controller, ich halte es nicht aus, ich muss das Pferd reiten.'“'

Also gab ich ihm den Controller, und er schien für 5 Minuten in purer Glückseligkeit zu sein.

Kontext dazu: Er hat über 25 Jahre auf einer Pferde-Ranch gearbeitet, bevor er einen Arbeitsunfall hatte."

Der Vater konnte also durch das Spiel die alten Erlebnisse wieder aufleben lassen. Solche Geschichten gibt es immer häufiger, auch weil Spiele in den letzten Jahren teilweise sehr immersiv geworden sind. Red Dead Redemption 2 ist da natürlich ein sehr gutes Beispiel.

Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Und nun fragen wir wie immer euch: Wie findet ihr die Geschichte? Habt ihr schon etwas Ähnliches erlebt? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!