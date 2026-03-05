Pokémon Pokopia Shinys: Wir erklären euch, ob es schillernde Pokémon gibt oder nicht

Gibt es Shinys in Pokémon Pokopia?

In Pokémon Pokopia erwecken wir als Ditto eine heruntergekommene Insel wieder zum Leben. Im Laufe unseres kleinen Abenteuers siedeln sich immer mehr Pokémon in unserem Dorf an. Doch können eigentlich auch Shinys beziehungsweise schillernde Pokémon bei uns einziehen?

Shinys in Pokémon Pokopia wohl unwahrscheinlich – zunächst

Obwohl Shinys zur Pokémon-Reihe dazugehören wie eine schnittige Cap zu Ash Ketchum, gibt es aktuell keine Anzeichen für ihr Aufkommen in der Sandbox von Pokémon Pokopia.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Wir selbst sind im Laufe unseres Abenteuers auf keinerlei schillernde Pokémon gestoßen und auch im Netz finden sich bisher keine Berichte von anderen Spieler*innen über Begegnungen mit Shinys.

Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ihr in Pokémon Pokopia lediglich jeweils ein Exemplar einer Pokémon-Art antrefft und im Gegensatz zu den GameFreak-RPGs gar keine Option habt, gezielt nach Shinys zu suchen.

Wobei natürlich erwähnt werden muss, dass es dennoch möglich ist, dass Shiny-Pokémon in Pokopia existieren. Nur könnte die Wahrscheinlichkeit eben so schwindend gering sein, dass noch niemand bislang auf andersfarbige Monsterchen gestoßen ist. Sollte sich das ändern, updaten wir diesen Artikel entsprechend.

Es könnten noch welche kommen

Hoffnung macht allerdings Pokopias Post Launch-Content. Es ist durchaus möglich, dass schillernde Pokémon im Rahmen spezieller Events eingeführt werden.

Ein erstes findet im Zeitraum vom 09. bis zum 24. März statt und bringt mit Hoppspross, Hubelupf und Papungha drei neue Monster ins Spiel. Shiny-Varianten sind speziell hierfür zwar nicht bestätigt, könnten in zukünftigen Events aber eben möglich sein.

Außerdem ist denkbar, dass das Entwicklerteam zu besonderen Anlässen seltene Pokémon als kostenlose Geheimgeschenke verteilt. Auch hier sind Shiny-Geschenke theoretisch möglich.

Pokémon Pokopia ist am 05. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erschienen und gehört auf Metacritic zu den aktuell besten Pokémon-Spielen überhaupt.

An dieser Stelle seid mal wieder ihr gefragt: Wie gefällt euch Pokémon Pokopia bislang und wünscht ihr euch schillernde Pokémon für die Lebenssimulation? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!