Pokémon TCG Pocket schenkt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren und so einfach bekommt ihr sie

Pokémon TCG Pocket nähert sich 200 Millionen Downloads. Zur Feier verteilen die Macher jetzt 120 Pack-Sanduhren gratis.

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Linda Sprenger
29.04.2026 | 11:24 Uhr

Schnappt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren! Schnappt euch jetzt 120 Pack-Sanduhren!

Der im Oktober 2024 veröffentlichte Mobile-Hit Pokémon TCG Pocket reitet nach wie vor auf einer Erfolgswelle. Mittlerweile wurde der Titel fast 200 Millionen (!) Mal heruntergeladen. Und das wollen die Macher*innen des Sammelkarten-Spiels mit einem kleinen aber feinen Geschenk feiern.

So einfach sichert ihr euch jetzt 120 Bonus-Pack-Sanduhren für Pokémon TCG Pocket

Was für ein Geschenk ist das? Ihr könnt auch ab sofort ganze 120 Pack-Sanduhren in Pokémon TCG Pocket sichern.

Wie erhalte ich die 120 Pack-Sanduhren? Dazu müsst ihr euch lediglich wie gewohnt ins Spiel einloggen. Ihr findet die Pack-Sanduhren dann wie gewohnt im Geschenke-Tab der App.

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Mit 120 Pack-Sanduhren könnt ihr zehn Booster öffnen. Und das eignet sich natürlich perfekt für die am gestrigen Dienstag frisch veröffentlichte Erweiterung "Pulsierende Aura".

Die neue Erweiterung umfasst diesmal wieder nur ein Booster-Pack, das diesmal von Mega-Lucario geschmückt wird. Zu den Stars der Mini-Erweiterung gehören neben Mega-Lucario-ex das mächtige Mega-Gewaldro-ex sowie das allseits beliebte Aquana-ex. Mehr dazu verrät euch der unten eingebettete Trailer:

Video starten 0:55 Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile

Übrigens habt ihr nicht ewig Zeit, um euch die 120 Pack-Sanduhren unter den Nagel zu reißen. Das Geschenk ist nur noch bis Freitag, den 15. Mai 2026, im Spiel verfügbar.

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Pokémon TCG Pocket ist seit dem 30. Oktober 2024 für iOS und Android als Free2Play-Titel erhältlich, beinhaltet aber Mikrotransaktionen.

Wie sieht es bei euch aus, liebe Sammelkarten-Fans: Zockt ihr noch fleißig Pokémon TCG Pocket und loggt euch wie der geschätzte Kollege Dennis täglich ein? Oder geht dem Sammelkarten-Spiel so langsam die Luft aus?

Und verratet uns an dieser Stelle doch außerdem mal, welche Neuerungen und Änderungen Pokémon TCG Pocket eurer Meinung nach in Zukunft dringend benötigt, um langfristig spannend zu bleiben. Schreibt uns eure Antworten wie immer gerne unten in die Kommentarsektion.

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Genre: Strategie

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