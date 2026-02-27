Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt

Auch in Pokémon TCG Pocket gibt es im Rahmen des Pokémon Days saftige Geschenke in Form von kostenlosen Sanduhren und zusätzlichen Booster-Packs!

Linda Sprenger
27.02.2026 | 13:55 Uhr

TCG Pocket schenkt euch im Laufe der nächsten 30 Tage ganze 360 Pack-Sanduhren. TCG Pocket schenkt euch im Laufe der nächsten 30 Tage ganze 360 Pack-Sanduhren.

Das Pokémon-Franchise feiert am heutigen 27. Februar 2026 seinen 30-jährigen Geburtstag und zur Feier können sich auch Pokémon TCG Pocket-Spieler*innen über zahlreiche Goodies freuen! Konkret könnt ihr euch im Rahmen der Feierlichkeiten insgesamt 360 Pack-Sanduhren und 18 Booster-Packs sichern.

Jeden Tag in Pokémon TCG Pocket einloggen und Booster sowie Pack-Sanduhren sichern

  • Start des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Februar 2026
  • Ende des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Juni 2026

Video starten 0:58 Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt

Die neuen TCG Pocket-Belohnungen im Rahmen des 30-jährigen Geburtstag von Pokémon könnt ihr euch bis zum 27. Juni 2026 ganz entspannt verdienen, indem ihr euch einfach nur ins Spiel einloggt. Hier die Belohnungen im Überblick:

  • 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 1x ein
  • 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 15x ein
  • 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 30x ein

Wenn ihr TCG Pocket also insgesamt 30 Mal angeworfen habt, dann könnt ihr euch über insgesamt 360 Pack-Sanduhren freuen, mit denen ihr wiederum 30 Ingame-Booster aufreißen könnt. Da sagen wir doch nicht nein!

Zusätzlich dazu könnt ihr euch folgende Goodies sichern, indem ihr euch einloggt:

  • Cover + Spielmatte + Hintergrund + Card Sleeve + Münze im 30 Jahre Pokémon-Design
  • 96 Wunder-Sanduhren (insgesamt)
  • 72 Tasch-Sanduhren (insgesamt)
  • 9000x Funkelstaub (insgesamt)
  • 7x Deluxe Pack: ex Booster-Pack (insgesamt)
  • 1x Mega-Garados Booster-Pack (insgesamt)
  • 1x Altaria Booster-Pack (insgesamt)
  • 1x Lohgock Booster-Pack (insgesamt)
  • 8x Traumhafte Parade-Booster-Pack (insgesamt)

Neue Erweiterung jetzt verfügbar: Am 26. Februar 2026 ist übrigens die B2a-Erweiterung "Wundervolles Paldea" für den Mobile-Hit erschienen, die Taschenmonster aus der 9. Generation alias Pokémon Karmesin und Purpur in den Fokus rückt.

Mehr zu Pokemon
Pokémon Presents heute: Start-Uhrzeit, Leaks und Ankündigungen der Show im Live-Ticker
von Eleen Reinke
Pokémon Feuerrot & Blattgrün: EP-Teiler bekommen - Fundort des Items und wie es funktioniert
von Eleen Reinke

Heute um 15 Uhr deutscher Zeit findet übrigens ein Pokémon Presents-Livestream statt. Vermutlich wird im Rahmen des Events die 10. Pokémon-Generation enthüllt, also verfolgt unbedingt unseren oben verlinkten GamePro-Liveticker!

Werdet ihr euch die Belohnungen für Pokémon TCG Pocket schnappen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt

vor 3 Stunden

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten

vor einem Tag

Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Wundervolles Paldea-Karten/B2A (Februar 2026)

vor einem Tag

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen

vor 5 Tagen

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt
Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern   1

vor 2 Stunden

Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern
Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale

vor 2 Stunden

Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   7     2

vor 3 Stunden

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
mehr anzeigen