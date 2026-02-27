Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt

TCG Pocket schenkt euch im Laufe der nächsten 30 Tage ganze 360 Pack-Sanduhren.

Das Pokémon-Franchise feiert am heutigen 27. Februar 2026 seinen 30-jährigen Geburtstag und zur Feier können sich auch Pokémon TCG Pocket-Spieler*innen über zahlreiche Goodies freuen! Konkret könnt ihr euch im Rahmen der Feierlichkeiten insgesamt 360 Pack-Sanduhren und 18 Booster-Packs sichern.

Jeden Tag in Pokémon TCG Pocket einloggen und Booster sowie Pack-Sanduhren sichern

Start des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Februar 2026

27. Februar 2026 Ende des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Juni 2026

0:58 Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt

Autoplay

Die neuen TCG Pocket-Belohnungen im Rahmen des 30-jährigen Geburtstag von Pokémon könnt ihr euch bis zum 27. Juni 2026 ganz entspannt verdienen, indem ihr euch einfach nur ins Spiel einloggt. Hier die Belohnungen im Überblick:

120 Pack-Sanduhren - loggt euch 1x ein

120 Pack-Sanduhren - loggt euch 15x ein

120 Pack-Sanduhren - loggt euch 30x ein

Wenn ihr TCG Pocket also insgesamt 30 Mal angeworfen habt, dann könnt ihr euch über insgesamt 360 Pack-Sanduhren freuen, mit denen ihr wiederum 30 Ingame-Booster aufreißen könnt. Da sagen wir doch nicht nein!

Zusätzlich dazu könnt ihr euch folgende Goodies sichern, indem ihr euch einloggt:

Cover + Spielmatte + Hintergrund + Card Sleeve + Münze im 30 Jahre Pokémon-Design

96 Wunder-Sanduhren (insgesamt)

72 Tasch-Sanduhren (insgesamt)

9000x Funkelstaub (insgesamt)

7x Deluxe Pack: ex Booster-Pack (insgesamt)

1x Mega-Garados Booster-Pack (insgesamt)

1x Altaria Booster-Pack (insgesamt)

1x Lohgock Booster-Pack (insgesamt)

8x Traumhafte Parade-Booster-Pack (insgesamt)

Neue Erweiterung jetzt verfügbar: Am 26. Februar 2026 ist übrigens die B2a-Erweiterung "Wundervolles Paldea" für den Mobile-Hit erschienen, die Taschenmonster aus der 9. Generation alias Pokémon Karmesin und Purpur in den Fokus rückt.

Heute um 15 Uhr deutscher Zeit findet übrigens ein Pokémon Presents-Livestream statt. Vermutlich wird im Rahmen des Events die 10. Pokémon-Generation enthüllt, also verfolgt unbedingt unseren oben verlinkten GamePro-Liveticker!

Werdet ihr euch die Belohnungen für Pokémon TCG Pocket schnappen?