Pokémon TCG Pocket schenkt euch 360 Pack-Sanduhren und ihr bekommt sie auf dem einfachsten Weg, den ihr euch vorstellen könnt

Das Pokémon-Franchise feiert am heutigen 27. Februar 2026 seinen 30-jährigen Geburtstag und zur Feier können sich auch Pokémon TCG Pocket-Spieler*innen über zahlreiche Goodies freuen! Konkret könnt ihr euch im Rahmen der Feierlichkeiten insgesamt 360 Pack-Sanduhren und 18 Booster-Packs sichern.
Jeden Tag in Pokémon TCG Pocket einloggen und Booster sowie Pack-Sanduhren sichern
- Start des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Februar 2026
- Ende des 30. Jahre Pokémon-Events: 27. Juni 2026
Die neuen TCG Pocket-Belohnungen im Rahmen des 30-jährigen Geburtstag von Pokémon könnt ihr euch bis zum 27. Juni 2026 ganz entspannt verdienen, indem ihr euch einfach nur ins Spiel einloggt. Hier die Belohnungen im Überblick:
- 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 1x ein
- 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 15x ein
- 120 Pack-Sanduhren - loggt euch 30x ein
Wenn ihr TCG Pocket also insgesamt 30 Mal angeworfen habt, dann könnt ihr euch über insgesamt 360 Pack-Sanduhren freuen, mit denen ihr wiederum 30 Ingame-Booster aufreißen könnt. Da sagen wir doch nicht nein!
Zusätzlich dazu könnt ihr euch folgende Goodies sichern, indem ihr euch einloggt:
- Cover + Spielmatte + Hintergrund + Card Sleeve + Münze im 30 Jahre Pokémon-Design
- 96 Wunder-Sanduhren (insgesamt)
- 72 Tasch-Sanduhren (insgesamt)
- 9000x Funkelstaub (insgesamt)
- 7x Deluxe Pack: ex Booster-Pack (insgesamt)
- 1x Mega-Garados Booster-Pack (insgesamt)
- 1x Altaria Booster-Pack (insgesamt)
- 1x Lohgock Booster-Pack (insgesamt)
- 8x Traumhafte Parade-Booster-Pack (insgesamt)
Neue Erweiterung jetzt verfügbar: Am 26. Februar 2026 ist übrigens die B2a-Erweiterung "Wundervolles Paldea" für den Mobile-Hit erschienen, die Taschenmonster aus der 9. Generation alias Pokémon Karmesin und Purpur in den Fokus rückt.
Heute um 15 Uhr deutscher Zeit findet übrigens ein Pokémon Presents-Livestream statt. Vermutlich wird im Rahmen des Events die 10. Pokémon-Generation enthüllt, also verfolgt unbedingt unseren oben verlinkten GamePro-Liveticker!
Werdet ihr euch die Belohnungen für Pokémon TCG Pocket schnappen?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.