Pokémon TCG Pocket: Mit diesem Finsternis/Darkness-Deck dominiert ihr die neuen Events und Kämpfe

Mit Snibunna ex haben wir schon einmal eine starke Karte für das neue Finsternis-Deck.

In Pokémon Trading Card Game Pocket sind frisch zwei neue Events gestartet. Neben dem Drop-Event, in dem wir in CPU-Kämpfen gegen Cresselia-Decks antreten müssen, können wir uns bei einem neuen Emblem-Event wieder mit anderen Spieler*innen messen.

Um hier eine reelle Chance zu haben, empfiehlt es sich, auf die Meta-Decks zu setzen, die sich nach dem ebenfalls frisch erschienenen neuen A2-Set aber etwas gewandelt haben. Mit dabei ist nun ein neues Finsternis/Darkness-Deck, das wir euch wärmstens ans Herz legen wollen.

Mit diesem Finsternis-Deck stellt ihr euch bestens auf

Der Pokémon-Typ Finsternis (das TCG-Äquivalent zu Unlicht) kam im A1-Set etwas kurz. Mit der neuen Erweiterung "Kollisionen von Raum und Zeit" ändert sich das. Genauer gesagt wurden Karten hinzugefügt, aus denen sich gleich mehrere Decks bzw. Varianten für die Meta herauskristallisiert haben, also die bei Kämpfen häufig eingesetzt werden, da sie sehr vielversprechend sind. Dabei hat sich vor allem ein Deck als sehr stark herausgestellt: Snibunna ex & Darkrai ex.

Den Trailer zum neuen A2-Deck seht ihr hier:

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Snibunna ex & Darkrai ex - Das beste A2-Finsternis-Deck

Diese Karten benötigt ihr:

2x Sniebel

2x Snibunna ex

1x Kryppuk

2x Darkrai ex

2x Zyrus

2x Lucia

1x Riesige Robe

2x Beulenhelm

2x X-Intiative

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

Stärken: Das Deck lässt sich schnell aufbauen, wodurch wir mit Snibunna ex bereits in den ersten Runden ordentlich austeilen können. Zudem teilen wir mit dem Beulenhelm und Kryppuk weiter Schaden aus. Die Fähigkeit von Darkrai ex verstärkt dagegen den Angriff von Snibunna ex. Zusätzlich ist Finsternis sehr effektiv gegen Psycho, was nochmal extra Schaden verursacht – und aktuell beim Cresselia-Drop-Event sehr hilfreich ist:

Schwächen: Auch wenn wir mit dem Deck ständig und schnell angreifen, ist der ausgeteilte Schaden eher gering. Je länger wir brauchen, umso anfälliger werden wir dadurch. Und natürlich hat auch das Finsternis-Deck mit Pflanzen-Pokémon einen Schwachpunkt.

Abseits dieses Decks gibt es noch einige Variationen. Wir haben uns aber auch aufgrund eigener Erfahrung für dieses Deck entschieden und es in unserer Tier-List mit ganz nach oben gewählt:

Beispielsweise können wir mit Darkrai ex alternativ auf ein gemixtes Finsternis-Elektro-Deck setzen (via Pokémon-Zone):

Darkrai ex & Magnezone-Deck

2x Darkrai ex

2x Magnetilo

2x Magneton

2x Magnezone

2x Shardragon

2x Pokéball

2x Leaf

2x Forschung des Professors

1x Sabrina

1x Zyrus

1x Pokémon-Kommunikation

1x Riesige Robe

Wie sieht es mit euren Finsternis/Darkness-Decks aus? Haltet ihr euch an das klassische Meta-Deck mit Snibunna ex und Darkrai ex, oder habt ihr euch etwas anderes zusammengestellt? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was bei euch gut und vielleicht auch weniger gut funktioniert hat.