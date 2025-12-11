Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B1A-Sets "Feuerrote Flammen" und endlich gibt's die beliebtesten Starter als Mega-Entwicklung

Das B1a-Set für das digitale Pokèmon Sammelkartenspiel wurde soeben enthüllt.

Dennis Müller
11.12.2025 | 16:03 Uhr

Das neue B1a-Set heißt Feuerrote Flammen Das neue B1a-Set heißt "Feuerrote Flammen"

Nachdem Pokémon TCG Pocket gegen Ende Oktober mit der B-Reihe ins zweite Jahr gestartet ist, wurde jetzt die erste Erweiterung "Feuerrote Flammen" enthüllt, die am 17. Dezember 2025 erscheinen soll. Wir haben alles Wichtige zum neuen B1a-Set für euch und natürlich auch den aktuellen Trailer, in dem ihr euch bereits einige der neuen Karten anschauen könnt.

Trailer zum B1a-Set enthüllt erste Sammelkarten

Wie gewohnt, gibt's im ersten Trailer einer jeden Erweiterung bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Karten und natürlich auch die besonders starken Taschenmonster.

Den Trailer zum "Feuerrote Flammen"-Set könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Besonders cool: Wie im Trailer zu sehen, sind die Gen 1-Starter Bisasam, Glumanda und Schiggy ebenfalls mit dabei – und zwar erstmals auch als Mega-Entwicklung.

Hier könnt ihr euch die Karten von Mega-Bisaflor, Mega-Turtok und Mega-Glurak anschauen:

Falls ihr länger nicht mehr gespielt habt: Die Mega-Evolutionen wurden mit dem B1-Set vor wenigen Wochen eingeführt und haben die Karten-Meta dadurch natürlich ordentlich durchgerüttelt.

So groß ist das B1a-Set "Feuerrote Flammen"

Rechnet bei "Feuerrote Flammen" wieder mit einem eher kleinen Set, das aus rund 70 bis 80 Karten besteht. Die vollständige Liste aller Karten ist zum jetzigen Zeitpunkt übrigens noch nicht bekannt und wird wohl erst enthüllt, wenn das Booster-Pack am 17. Dezember an den Start geht.

Weiter geht es dann voraussichtlich Ende Januar mit dem B2-Set, das wohl wieder etwas größer ausfallen dürfte – zumindest dann, wenn es ähnlich verläuft wie im Jahr zuvor. Sobald uns hier genauere Infos vorliegen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Wie gefällt euch die B-Reihe bislang und habt ihr weiter noch viel Spaß beim Kämpfen und Sammeln in Pokémon TCG Pocket? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.

