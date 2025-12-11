Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht

Stardew Valley ist mittlerweile ein echtes Farming-Sim-Evergreen und es ist erstaunlich, dass Spieler*innen auch fast zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release noch neue Dinge entdecken. Falls ihr euch je gefragt habt, was passiert, wenn ihr 10.000 Mal das Spiel startet (wir gehen davon aus, dass ihr euch diese Frage eher nicht gestellt habt), dann hergehört: Ein Spieler hat genau das getan und wurde nach Restart Nummer 10.000 mit einer kleinen aber feinen Nachricht im Startbildschirm belohnt.
Update 11. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und den Text gegebenenfalls angepasst.
Das passiert in Stardew Valley, wenn ihr 10.000 Mal das Spiel startet
Wie uns Redditor "Oprima" zeigt, zollt euch Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe mit einer kleinen Nachricht Respekt, wenn ihr das Spiel 10.000 Mal gestartet habt:
Wie lautet die Nachricht? "You've started the game 10,000 times! I'm impressed -Ape" (auf Deutsch: "Du hast das Spiel 10.000 Mal gestartet, ich bin beeindruckt").
Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es sein kann, dass jemand ganze 10.000 Mal ein Spiel startet. Eine Antwort darauf hat der Ersteller des Posts aber leider nicht parat.
Es kann aber etwa sein, dass "Oprima" fleißig Mods für die Farming-Sim installiert und das Spiel stets neu angeworfen hat, um zu überprüfen, ob alles so funktioniert wie es soll. Aber das ist nur eine Vermutung. In jedem Fall: beachtliche Leistung.
Spannende Rechnung: In der Kommentarsektion unter dem Post spekuliert ein User darüber, wie viele Spielstunden der fleißige Dauer-Neustarter wohl in Stardew Valley gesteckt haben könnte.
Davon ausgehend, dass "Oprima" nach jedem Restart je eine Minute im Spiel verbracht hat, käme er auf insgesamt 166 Spielstunden. Hätte der Spieler nach jedem Spielstart je zwei Stunden mit dem Farming-Titel verbracht, hätte er sogar 20.000 Stunden auf der Uhr.
Bald soll übrigens eine eigene Nintendo Switch 2-Version der beliebten Farming Sim erscheinen. Auch wenn ihr keine großen technischen Neuerungen erwarten solltet, gibt es ein paar Konsolen-exklusive Features mit dem kostenlosen Upgrade! Mehr Infos findet ihr im Link über diesem Absatz.
Was schätzt ihr: Wie oft habt ihr Stardew Valley schon gestartet?
