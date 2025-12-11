Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht

Dieser Stardew Valley-Spieler ist entweder komplett vernarrt in die Farming-Sim, oder liebt es einfach nur, ein Spiel immer wieder neu zu starten.

Linda Sprenger
11.12.2025 | 17:30 Uhr

Wer sich 10.000 Mal in Stardew Valley einloggt, erhält eine Botschaft im Startbildschirm. Wer sich 10.000 Mal in Stardew Valley einloggt, erhält eine Botschaft im Startbildschirm.

Stardew Valley ist mittlerweile ein echtes Farming-Sim-Evergreen und es ist erstaunlich, dass Spieler*innen auch fast zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release noch neue Dinge entdecken. Falls ihr euch je gefragt habt, was passiert, wenn ihr 10.000 Mal das Spiel startet (wir gehen davon aus, dass ihr euch diese Frage eher nicht gestellt habt), dann hergehört: Ein Spieler hat genau das getan und wurde nach Restart Nummer 10.000 mit einer kleinen aber feinen Nachricht im Startbildschirm belohnt.

Update 11. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und den Text gegebenenfalls angepasst.

Das passiert in Stardew Valley, wenn ihr 10.000 Mal das Spiel startet

Wie uns Redditor "Oprima" zeigt, zollt euch Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe mit einer kleinen Nachricht Respekt, wenn ihr das Spiel 10.000 Mal gestartet habt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie lautet die Nachricht? "You've started the game 10,000 times! I'm impressed -Ape" (auf Deutsch: "Du hast das Spiel 10.000 Mal gestartet, ich bin beeindruckt").

Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es sein kann, dass jemand ganze 10.000 Mal ein Spiel startet. Eine Antwort darauf hat der Ersteller des Posts aber leider nicht parat.

Es kann aber etwa sein, dass "Oprima" fleißig Mods für die Farming-Sim installiert und das Spiel stets neu angeworfen hat, um zu überprüfen, ob alles so funktioniert wie es soll. Aber das ist nur eine Vermutung. In jedem Fall: beachtliche Leistung.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Spannende Rechnung: In der Kommentarsektion unter dem Post spekuliert ein User darüber, wie viele Spielstunden der fleißige Dauer-Neustarter wohl in Stardew Valley gesteckt haben könnte.

Davon ausgehend, dass "Oprima" nach jedem Restart je eine Minute im Spiel verbracht hat, käme er auf insgesamt 166 Spielstunden. Hätte der Spieler nach jedem Spielstart je zwei Stunden mit dem Farming-Titel verbracht, hätte er sogar 20.000 Stunden auf der Uhr.

Mehr zum Thema
Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit
von Maximilian Franke
Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit

Bald soll übrigens eine eigene Nintendo Switch 2-Version der beliebten Farming Sim erscheinen. Auch wenn ihr keine großen technischen Neuerungen erwarten solltet, gibt es ein paar Konsolen-exklusive Features mit dem kostenlosen Upgrade! Mehr Infos findet ihr im Link über diesem Absatz.

Was schätzt ihr: Wie oft habt ihr Stardew Valley schon gestartet?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 38 Minuten

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht

vor 5 Tagen

"Ich heirate Alex in beinahe jedem Spielstand und habe das nie gesehen" - Stardew Valley-Fan entdeckt nach 600 Stunden herzzerreißenden Brief von Alex' verstorbener Mutter

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Spielerin bewundert die Farm ihrer Mutter und möchte wissen, wie sie das geschafft hat - die grinst nur und meint "Das ist ein Geheimnis"

vor einer Woche

Stardew Valley-Spielerin landet an ihrem Hochzeitstag ohnmächtig im Krankenhaus und ihr Bräutigam lässt sie erstmal 1.000 Gold blechen

vor einer Woche

"Wie melde ich das?" Stardew Valley-Fans entdecken Spielewerbung, die dreist bei ConcernedApe klaut
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Wir haben Fortnite zu Hause - Vater baut eigenen Shooter für seinen Sohn, der Fortnite liebt, doch das Spiel soll ihm Mathe beibringen

vor 4 Minuten

"Wir haben Fortnite zu Hause" - Vater baut eigenen Shooter für seinen Sohn, der Fortnite liebt, doch das Spiel soll ihm Mathe beibringen
Spielzeugtag 2025 in Animal Crossing: Alle Belohnungen für das Weihnachtsevent   1     1

vor 6 Minuten

Spielzeugtag 2025 in Animal Crossing: Alle Belohnungen für das Weihnachtsevent
Nintendo Switch 2 bekommt überraschend ein vergessenes GameCube-Exclusive, das ihr euch ab sofort mit Switch Online schnappen könnt

vor 32 Minuten

Nintendo Switch 2 bekommt überraschend ein vergessenes GameCube-Exclusive, das ihr euch ab sofort mit Switch Online schnappen könnt
Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht   1     2

vor 36 Minuten

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überrascht
mehr anzeigen