Pokémon TCG Pocket: Diese drei Decks machen euch das aktuell schwerste Event deutlich einfacher

Diese Decks machen euch das Leben im aktuellen Emblem-Event von Pokémon TCG Pocket leichter.

Bei Pokémon TCG Pocket gibt es mit dem aktuellen Emblem-Event eine so schwere Aufgabe, dass viele bereits aufgegeben haben. Damit ihr auf die fünf aufeinanderfolgenden Siegen nicht verzichten müsst, zeigen wir euch hier drei Decks, mit denen ihr die besten Chancen habt.

Mit diesen Decks schafft ihr das Emblem-Event in Pokémon Pocket

Worum geht es bei dem Event? Aktuell läuft noch bis zum 16. Dezember, 06:59 Uhr deutscher Zeit, das Event "Unschlagbare Gene SP Emblem Event 1". Um das beste Emblem zu bekommen, müsst ihr fünf Mal in Folge gewinnen.

Da Pokémon TCG Pocket aber auch viel vom Glück abhängig macht, gibt es einige, die direkt das Handtuch geworfen haben. Die folgenden Decks setzen auf ein schnelles Setup, das zwar manchmal auch von einem Münzwurf abhängig ist, dann aber den Gegner darin hindert, sein eigenes Deck fertig aufzubauen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Autoplay

Misty/Wasser-Deck

Mit Misty im Deck werdet ihr so gut wie jeden Kampf dank des großen Energie-Vorteils gewinnen.

Diese Karten nutzen wir:

2x Lapras ex

1x Arktos ex (wenn ihr zwei habt, dann nehmt lieber das und nur 1x Lapras ex)

1x Froxy

1x Amphizel

1x Quajutsu

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Misty

2x Sabrina

2x Giovanni (oder 1x Giovanni und 1x rote Karte)

Deswegen empfehlen wir es euch: Misty ist aktuell wahrscheinlich eine der stärksten, wenn auch unfairsten Karten im Spiel. Habt ihr bereits nur einen erfolgreichen Münzwurf, dann erhöht sich eure Gewinnchance direkt auf knapp 80%, wie ein Reddit-User letztens ausgerechnet hat. Wir selbst haben das Event dank dieses Decks abgeschlossen.

Das könnt ihr am Deck noch ändern: Wenn euch gewisse Karten fehlen, dann habt ihr hier noch viele Alternativen (vorausgesetzt, ihr habt bereits Misty in eurer Sammlung):

Kein Quajutsu? Dann nehmt einfach ein Enton und Entoron mit und verhindert so, dass euer Gegner zu Beginn Support-Karten spielen kann. Ein super Konter für ein gegnerisches Misty-Deck.

Dann nehmt einfach ein Enton und Entoron mit und verhindert so, dass euer Gegner zu Beginn Support-Karten spielen kann. Ein super Konter für ein gegnerisches Misty-Deck. Kein Arktos ex oder Lapras ex? Dann nehmt Starmie ex mit in euer Deck, das bereits mit zwei Energie mehr Schaden macht als die anderen beiden ex-Pokémon.

Dann nehmt Starmie ex mit in euer Deck, das bereits mit zwei Energie mehr Schaden macht als die anderen beiden ex-Pokémon. Keine ex-Wasser-Karte? Dann setzt am besten auf das normale Arktos, Garados oder Lapras. In Kombination mit Misty sind die Karten weiterhin sehr schnell mit Energie bestückt und können so ihr Potential ausschöpfen.

Pyro-Deck

Pyro macht euer augenscheinlich schwaches Vulnona zur schnellen Killer-Maschine.

Diese Karten nutzen wir:

2x Vulpix

2x Vulnona

2x Magma

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Pyro

2x Sabrina

2x Trank

2x Giovanni (oder 2x Rote Karte oder 1x Giovanni und 1x Rote Karte)

Deswegen empfehlen wir es euch: Ein weiteres sehr schnell aufgebautes Deck setzt auf die Trainer-Karte von Pyro. Mit dieser macht nämlich der nächste Angriff von Vulnona, Galoppa und Magmar +30 Schaden. Das Deck hier setzt vor allem auf das schnelle Setup von Vulnona, mit dem ihr in Kombination mit Pyro zum Beispiel direkt ein Pikachu ex außer Gefecht setzen könnt.

Große Änderungen solltet ihr am Deck nicht vornehmen. Es gibt zwar an sich stärkere Feuer-Pokémo wie Arkani ex oder Glurak ex, aber die setzen wieder auf den Aufbau durch Lavados ex. Alles Karten, die man erst einmal besitzen muss. Ihr könnt noch Galoppa ins Deck nehmen, das macht aber unserer Meinung nur die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das deutlich stärkere Vulnona auf eurer Hand landet.

Arbok-Deck

Arbok sorgt dafür, dass die gegnerischen ex-Pokémon sich nicht mehr zurückziehen können.

Diese Karten nutzen wir:

2x Rettan

2x Arbok

1x Taubsi

1x Tauboga

1x Tauboss

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Giovanni

2x Sabrina

2x Trank

1x Rote Karte

Deswegen empfehlen wir es euch: Könnt ihr schnell Arbok aufbauen, dann habt ihr hier ein Deck zur Hand, bei dem der Gegner genau aufpassen und seine Strategie anpassen muss. Ihr könnt so nämlich gerne mal ex-Karten des Gegners festsetzen, die dann noch im Aufbau sind und so besiegt werden, bevor sie ihre starken Attacken ausspielen können.

Das Deck ist insgesamt aber das schwächste der drei Decks. Trotzdem sind viele auf die Taktik mit Arbok nicht vorbereitet und werden dadurch überrumpelt, was euch am Ende den Sieg einheimst.

Die hier vorgestellten Decks sind übrigens nicht zwingend auch die besten Decks im Spiel. Das liegt vor allem daran, dass wir hier eher Decks genommen haben, die auf ein schnelles Setup setzen oder euch viel Energie in kurzer Zeit geben können (wenn auch mit etwas Glück verbunden).

Eine aktuelle Übersicht zu den stärksten Decks gibt's hier:

Wichtiger Hinweis: Am Ende nützt euch natürlich auch das beste Deck mit den höchsten Gewinnchancen nichts, wenn ihr nicht auch ein wenig Glück beim Ziehen der Karten oder den Münzwürfen habt. Deshalb kann es natürlich immer passieren, dass, egal wie gut euer Deck ist, ihr weiterhin verlieren könnt.