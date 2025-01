Pokémon TCG Pocket Emblem-Event SP 2: Mit diesen 4 Decks schafft ihr ganz einfach 5 Siege in Folge

Mit diesen Decks habt ihr sehr gute Chancen, 5 Siege hintereinander einzufahren.

In regelmäßigen Abständen veranstaltet Pokémon TCG Pocket PvP-Events bei denen ihr vor allem starke Decks braucht, um die Embleme abzusahnen. Das Emblem-Event SP gilt gemeinhin als die schwierigste Aufgabe in Pocket. Wir helfen euch mit den folgenden Decks, die 5 Siege in Folge abzustauben.

Mit diesen Decks schafft ihr das Emblem-Event in Pokémon Pocket

Worum geht es bei dem Event? Aktuell läuft noch bis zum 27. Januar, 06:59 Uhr deutscher Zeit, das Event "Mysteriöse Insel SP Emblem Event 2". Um das beste Emblem zu bekommen, müsst ihr fünf Mal in Folge gewinnen.

Damit ihr dieses Event abschließen könnt, zeigen wir euch folgende Decks, die auf ein schnelles Setup aus sind und/oder nicht von Münzwürfen komplett abhängig sind.

Das sind die Abkürzungen für die Decks: Da bestimmte Pokémon andere Angriffe je nach Booster-Pack haben, schreiben wir hinter den Pokémon als Abkürzung, aus welchem Deck die beste Variante für das jeweilige Deck ist: UG : Unschlagbare Gene

: Unschlagbare Gene MI : Mysteriöse Inseln

: Mysteriöse Inseln P: Promo

Die aktuell stärksten Meta-Decks (auch mit Münzwürfen) zeigen wir euch hier in unserer Tierlist:

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Pyro-Deck

Pyro macht euer augenscheinlich schwaches Vulnona zur schnellen Killer-Maschine.

Diese Karten nutzen wir:

2x Vulpix (UG)

2x Vulnona (UG)

2x Ponita (MI)

2x Galoppa (MI)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

1x X-Initiative

2x Pyro

2x Sabrina

2x Trank

2x Leaf

1x Rote Karte

Deswegen empfehlen wir es euch: Ein sehr schnell aufgebautes Deck setzt auf die Trainer-Karte von Pyro. Mit dieser macht nämlich der nächste Angriff von Vulnona, Galoppa und Magmar +30 Schaden. Das Deck hier setzt vor allem auf das schnelle Setup von Vulnona oder Galoppa (wichtig hier die Mysteriöse Insel-Variante mit dem Münzwurf zu verwenden), mit dem ihr in Kombination mit Pyro zum Beispiel direkt ein Pikachu ex außer Gefecht setzen könnt.

Große Änderungen solltet ihr am Deck nicht vornehmen. Es gibt zwar an sich stärkere Feuer-Pokémon wie Arkani ex oder Glurak ex, aber die setzen wieder auf den Aufbau durch Lavados ex. Alles Karten, die man erst einmal besitzen muss.

Mewtu ex & Mew ex-Deck

Mew ex ergänzt jedes Mewtu ex um eine neue Taktik.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Mewtu ex (UG)

1x Mew ex (MI)

2x Trasla (UG)

2x Kirlia (UG)

2x Guardevoir (UG)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x Giovanni

1x Abenteurer-Neuling

Das macht das Deck besonders stark: Im Grunde ist es nur eine Erweiterung des bereits bestehenden Decks. Aber Mew ist dank der Attacke Genom-Hacking äußerst stark und kann viele Pokémon besiegen, bevor diese ihre stärksten Attacken ausführen können.

Spielerisch und am Aufbau ändert sich zudem nicht viel mit dem Deck. Es geht weiterhin darum, Guardevoir zu erhalten und so dann schnell Psycho-Energie auf euer Mewtu zu bekommen. Bei der Variante mit Mew seid ihr noch einmal flexibler als zuvor.

Pikachu ex

Pikachu ex ist bei der Geschwindigkeit des Setups kaum zu schlagen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Pikachu EX (UG)

2x Zapdos EX (UG)

2x Elezeba (UG)

2x Zebritz (UG)

1x Dedenne (MI)

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x X-Initiative

2x Trank

2x Sabrina

1x beliebige Karte von Blue oder Giovanni

Das macht das Deck besonders stark: Generell gibt es mittlerweile sehr viele Konter gegen Pikachu ex, aber das Deck bleibt der König des schnellen Aufbaus. Direkt ab Runde 4/5 könnt ihr bereits 90 Schaden machen und meistens gibt es keine Pikachu-Konter, die so früh schon angreifen können. Dadurch hindert ihr den Gegner daran, das eigene Setup fertig zu stellen. Mit jeder weiteren Runde, die jedoch vergeht, werden eure Chancen schlechter, das Match zu gewinnen.

Cerapendra & Smogmog

Die wahrscheinlich toxischste Kombination im ganzen Spiel – dank Gift.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Smogon (MI)

2x Smogmog (UG)

2x Toxiped (MI)

2x Rollum (MI)

2x Cerapendra (MI)

1x Mew ex (MI)

2x Koga

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

2x Leaf

1x Abenteurer-Neuling

Das macht das Deck besonders stark: Da viele weiterhin das Deck mit Mewtu/Mew spielen, habt ihr dank Cerapendra und Smogmog einen schnellen Konter, der Mewtu innerhalb von einem Angriff besiegen kann. Aber auch andere Decks können dank der Gift-Koga-Cerapendra-Kombo schnell ausgeschaltet werden.

Mit der Variante mit Mew ex seid ihr dank Genom-Hacking und dem Abenteurer-Neuling etwas flexibler.

Wichtiger Hinweis: Am Ende nützt euch natürlich auch das beste Deck mit den höchsten Gewinnchancen nichts, wenn ihr nicht auch ein wenig Glück beim Ziehen der Karten habt. Die aufgelisteten Decks setzen deshalb in diesem Fall nicht (komplett) auf Münzwürfe wie Misty- oder Celebi-Decks. Dadurch solltet ihr ein wenig Konsistenz beim Setup eures Decks haben – sofern ihr die richtigen Karten schnell auf eure Hand bekommt.

Mit welchem Deck bestreitet ihr aktuell das neue Event?