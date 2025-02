Pokémon TCG Pocket: Diese niedliche Karte sieht im Spiel zwar harmlos aus, erzählt aber eigentlich eine Horror-Story

Das süße Driftlon hat ein düsteres Geheimnis.

Eine große Stärke vom digitalen Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket sind die vielen, liebevoll ausgearbeiteten Karten-Designs, die die Fähigkeiten und den Charakter der unterschiedlichen Pokémon hervorragend einfangen.

Das stimmt allerdings auch für ein ziemlich gruseliges Pokémon, das äußerlich zwar ziemlich süß aussieht, aber ein dunkles Geheimnis verbirgt. Die Karte, um die es geht, zeigt nämlich ein bevorstehendes Verbrechen.

0:49 Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Autoplay

Das ist die vielleicht gruseligste Karte im Spiel

Darum geht's: Im Subreddit von Pokémon TCG Pocket hat der User mit dem Namen shinyflygontrainer in einem Post auf ein ganz bestimmtes Karten-Design aufmerksam gemacht. Es geht dabei um die Karte "Driftlon (Kollision von Raum und Zeit, Nummer 165)".

Ihr könnt sie euch hier im Post ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Falsch! Was hier zu sehen ist, ist gar nicht nett und süß. Man versteht es aber nur, wenn man auch die Geschichte hinter dem Pokémon kennt.

Das ist Driftlon: Driftlon ist ein recht unscheinbares Pokémon mit den Typen Geist und Flug aus der vierten Generation. Das kleine Wesen sieht aus wie ein Luftballon, mit einem Gesicht, einer kleinen Haube auf dem Kopf und zwei Schnüren, an deren Enden je ein gelbes Herz befestigt ist.

Das einladende Aussehen ist dabei in erster Linie dafür da, um kleine Kinder anzulocken. Wenn diese nach den Schnüren greifen, zieht Driftlon sie nämlich in die Unterwelt und nimmt dort ihre Seele in sich auf. Mit jeder Seele wächst das Pokémon ein kleines bisschen.

Die angesprochene Karte zeigt also gewissermaßen die Perspektive eines kleinen Kindes, das von einem Driftlon auserwählt wurde und, wenn es leicht genug ist, kurz darauf verloren geht.

Kinder, die zu schwer sind, haben allerdings "Glück". In diesem Fall ist dann meistens das Driftlon der leidtragende und wird tatsächlich wie ein Ballon hinterhergezogen.

Was sagt ihr zu dem Karten-Design? Kanntet ihr die gruselige Geschichte von Driftlon?